Как выехать на застрявшей машине из снега без посторонней помощи

«За рулем» рассказал, как самостоятельно вызволить застрявший авто

Главное – не паниковать! А дальше следуйте инструкции.

Шаг 1

Первым помощником в такой ситуации окажется лопата. Нужно убрать снег спереди и сзади из-под каждого колеса. Это позволит автомобилю враскачку создать себе колею для движения.

Шаг 2

Пробуем выехать враскачку: вперед-назад. Если это не помогло, то нужно будет убирать снег из-под днища. Для этого поможет такой прием: слегка попрыгайте на подножках машины. Автомобиль под собою примнет снег, после чего его будет легче убрать лопатой.

Шаг 3

Если машина все еще в плену, то из кусков троса можно соорудить на колесах аналог цепей. Отрезки троса нужно пропустить между спицами колесного диска и надежно завязать, чтобы оторвавшиеся куски не попали в тормозной узел. Это повысит проходимость.

Самый действенный способ повысить проходимость машины – надеть цепи на колеса.

Если машина стоит под небольшим уклоном, то под колеса можно подложить ветки, доски или другой безопасные для покрышек предметы. Начинать движение по такому настилу нужно медленно без рывков.

ВАЖНО ЗНАТЬ. При подготовке к зиме не поленитесь положить в багажник своего авто несколько предметов, которые выручат, если машина застрянет в снегу. Каких? Читайте тут.