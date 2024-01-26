Инструкция: как правильно вытащить автомобиль из снега с помощью троса?

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Как выехать на застрявшей машине из снега без посторонней помощи
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«За рулем» рассказал, как правильно пользоваться буксирным тросом

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Если машина засела неглубоко, для начала нужно попытаться вытащить ее внатяг, без рывков. Для этого водитель буксирующей машины должен включить у себя пониженную передачу и все имеющиеся блокировки. Если не включать блокировки, то в процессе буксировки у тянущего автомобиля могут буксовать колеса и толку не будет.

Бывают ситуации, когда близко с застрявшим автомобилем находится дерево. Чтобы защитить кузов авто от возможных царапин, можно положить между деревом и машиной запаску. Также защитить авто можно при помощи плотной одежды типа телогрейки.

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Шаг 1

Проверили на разрыв 12 буксировочных тросов: нормальный — один!

Выбор троса. Оптимально, если в багажнике автомобиля отыщется два троса: динамический и металлический. Один для сдергивания и последующей буксировки автомобиля, а другой для вытаскивания внатяг. Особую осторожность нужно соблюдать с металлическим тросом. При неумелом обращении можно не только повредить буксировочные проушины автомобиля, но и погнуть раму. Если вариантов кроме металлического троса нет, то вытаскивать машину нужно только внатяг. В то же время динамический трос благодаря своей эластичности поможет более безопасно сдвинуть с места застрявший автомобиль.

Шаг 2

Перед началом буксировки колеса застрявшей машины нужно вывернуть в прямолинейное положение.

Шаг 3

Водитель буксирующей машины начинает движение в зависимости от типа выбранного троса. При этом водитель застрявшей машины не должен сильно газовать. Иначе его машина, сдвинувшись с места, снова зароется в снег. И он также должен быть готов нажать на тормоз, чтобы высвободившаяся машина не догнала буксир.

Чтобы улучшить проходимость по снегу, под колеса можно положить ветки, соорудив подобие сэнд-траков. Еще один действенный прием - снизить давление в шинах.
Чтобы улучшить проходимость по снегу, под колеса можно положить ветки, соорудив подобие сэнд-траков. Еще один действенный прием - снизить давление в шинах.

ВАЖНО ЗНАТЬ. При подготовке к зиме не поленитесь положить в багажник своего авто несколько предметов, которые выручат, если машина застрянет в снегу. Каких? Читайте тут.

Как вытащить машину, если некому помочь?

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За РулемКацубо Игорь
Количество просмотров 1
26.01.2024
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