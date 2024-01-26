#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как выехать на застрявшей машине из снега без посторонней помощи
26 января
Как выехать на застрявшей машине из снега без посторонней помощи
«За рулем» рассказал, как самостоятельно...
Инструкция: как правильно вытащить автомобиль из снега с помощью троса?
26 января
Инструкция: как правильно вытащить автомобиль из снега с помощью троса?
«За рулем» рассказал, как правильно...
Следственный комитет в качестве приоритетной причины крушения Falcon 10 рассматривает отказ двигателя
26 января
Следственный комитет в качестве приоритетной причины крушения Falcon 10 рассматривает отказ двигателя
Пилот разбившегося в Афганистане Falcon назвал...

Об этом не расскажут в автошколе! Что нужно, чтобы вызволить машину из сугроба

«За рулем» перечислил 4 вещи, которые точно вытащат авто из снега

Зимой, особенно в снегопад, часто можно наблюдать автомобили, вылетевшие с дороги на обочину. Причиной таких происшествий бывает резина – лысая или обутая не по сезону. Но чаще всего это неправильный выбор манеры вождения.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Хорошо, если обошлось без серьезных последствий: никто не пострадал и машина не повреждена, как минимум ее ходовая часть в порядке. Тогда остается только вызволить машину из сугроба и продолжить (с пущей осторожностью) путь.

Что для этого нужно?

1. Лопата

В последнее время все больше водителей зимой стали возить в багажниках снегоуборочные лопаты. Однако выручить может и обычная штыковая, при помощи которой можно расколоть смерзшийся снег.

Проверили на разрыв 12 буксировочных тросов: нормальный — один!

2. Трос

Эта вещь окажется незаменимой, когда ваш автомобиль основательно засел в снегу. И не важно, внедорожник у вас или малолитражка. Трос рано или поздно пригодится.

Как правильно выбрать буксировочный трос?

При покупке не стоит ориентироваться на низкую стоимость или надписи вроде «парашютная стропа». С их помощью можно только буксировать автомобиль, да и то без рывков. Лучшим вариантом будет динамическая стропа. При покупке обращайте внимание на то, на какую нагрузку рассчитан тот или иной трос.

3. Нож

Как вызволить машину из снежного плена?

Зачем? Опытные автовладельцы рекомендуют иметь в машине нож, при помощи которого можно будет разрезать затянувшийся узел на буксирном канате или веревке.

4. Цепи, ремни или сетка на колеса

Суть этого аксессуара в том, что вы можете надеть их на колеса уже застрявшего автомобиля и тем самым повысить его проходимость.

Мы сравнивали цепи, сетки и жгуты на колеса. Хуже всего работают сетки. Жгуты дают больший эффект, но часто лопаются, особенно на морозе. А лучше всего помогают, конечно, цепи. Вот как это работает:

Однако иметь в багажнике все эти приспособы – полдела. Важно еще и правильно их применить.

Читайте также:

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКацубо Игорь
26.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0