Об этом не расскажут в автошколе! Что нужно, чтобы вызволить машину из сугроба
Зимой, особенно в снегопад, часто можно наблюдать автомобили, вылетевшие с дороги на обочину. Причиной таких происшествий бывает резина – лысая или обутая не по сезону. Но чаще всего это неправильный выбор манеры вождения.
Хорошо, если обошлось без серьезных последствий: никто не пострадал и машина не повреждена, как минимум ее ходовая часть в порядке. Тогда остается только вызволить машину из сугроба и продолжить (с пущей осторожностью) путь.
Что для этого нужно?
1. Лопата
В последнее время все больше водителей зимой стали возить в багажниках снегоуборочные лопаты. Однако выручить может и обычная штыковая, при помощи которой можно расколоть смерзшийся снег.
2. Трос
Эта вещь окажется незаменимой, когда ваш автомобиль основательно засел в снегу. И не важно, внедорожник у вас или малолитражка. Трос рано или поздно пригодится.
Как правильно выбрать буксировочный трос?
При покупке не стоит ориентироваться на низкую стоимость или надписи вроде «парашютная стропа». С их помощью можно только буксировать автомобиль, да и то без рывков. Лучшим вариантом будет динамическая стропа. При покупке обращайте внимание на то, на какую нагрузку рассчитан тот или иной трос.
3. Нож
Зачем? Опытные автовладельцы рекомендуют иметь в машине нож, при помощи которого можно будет разрезать затянувшийся узел на буксирном канате или веревке.
4. Цепи, ремни или сетка на колеса
Суть этого аксессуара в том, что вы можете надеть их на колеса уже застрявшего автомобиля и тем самым повысить его проходимость.
Мы сравнивали цепи, сетки и жгуты на колеса. Хуже всего работают сетки. Жгуты дают больший эффект, но часто лопаются, особенно на морозе. А лучше всего помогают, конечно, цепи. Вот как это работает:
Однако иметь в багажнике все эти приспособы – полдела. Важно еще и правильно их применить.
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