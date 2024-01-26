Об этом не расскажут в автошколе! Что нужно, чтобы вызволить машину из сугроба

«За рулем» перечислил 4 вещи, которые точно вытащат авто из снега

Зимой, особенно в снегопад, часто можно наблюдать автомобили, вылетевшие с дороги на обочину. Причиной таких происшествий бывает резина – лысая или обутая не по сезону. Но чаще всего это неправильный выбор манеры вождения.

Хорошо, если обошлось без серьезных последствий: никто не пострадал и машина не повреждена, как минимум ее ходовая часть в порядке. Тогда остается только вызволить машину из сугроба и продолжить (с пущей осторожностью) путь.

Что для этого нужно?

1. Лопата

В последнее время все больше водителей зимой стали возить в багажниках снегоуборочные лопаты. Однако выручить может и обычная штыковая, при помощи которой можно расколоть смерзшийся снег.

2. Трос

Эта вещь окажется незаменимой, когда ваш автомобиль основательно засел в снегу. И не важно, внедорожник у вас или малолитражка. Трос рано или поздно пригодится.

Как правильно выбрать буксировочный трос?

При покупке не стоит ориентироваться на низкую стоимость или надписи вроде «парашютная стропа». С их помощью можно только буксировать автомобиль, да и то без рывков. Лучшим вариантом будет динамическая стропа. При покупке обращайте внимание на то, на какую нагрузку рассчитан тот или иной трос.

3. Нож

Зачем? Опытные автовладельцы рекомендуют иметь в машине нож, при помощи которого можно будет разрезать затянувшийся узел на буксирном канате или веревке.

4. Цепи, ремни или сетка на колеса

Суть этого аксессуара в том, что вы можете надеть их на колеса уже застрявшего автомобиля и тем самым повысить его проходимость.

Мы сравнивали цепи, сетки и жгуты на колеса. Хуже всего работают сетки. Жгуты дают больший эффект, но часто лопаются, особенно на морозе. А лучше всего помогают, конечно, цепи. Вот как это работает:

Однако иметь в багажнике все эти приспособы – полдела. Важно еще и правильно их применить.

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