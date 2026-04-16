Какие машины резко подорожали, а какие неожиданно подешевели в апреле

«Автостат»: цены на новые машины в РФ изменились у 8 брендов с 1 по 15 апреля

За первые две недели апреля цены на новые автомобили в России скорректировали сразу восемь марок. Об этом говорят данные мониторинга портала «Цена Авто», которые проанализировали в агентстве «Автостат».

Самый заметный рост показали некоторые китайские модели. К примеру, седан GAC Empow 2026 года стал дороже сразу на 150 тысяч рублей, что в процентном отношении составляет 4,5-4,8%. Практически на такую же сумму, 300 тысяч, подорожал и внедорожник Tank 500 в топовой версии Premium, выпущенный в этом же году. Его цена выросла на 3,7%.

Не отстают и другие бренды. У Hongqi подорожали сразу три модели: седан H5 прибавил 170 тысяч (+4,1%), кроссовер HS3 – 120 тысяч (+4,1%), а флагманский седан H9 стал дороже на 30 тысяч рублей. Кроссовер Tenet T4 (модели как 2025, так и 2026 года) подорожал на 50 тысяч. Даже обновленный Москвич 3 прибавил в стоимости от 30 до 40 тыс. рублей.

Однако на общем фоне подорожаний нашлись и исключения. АВТОВАЗ, к примеру, сделал небольшой шаг навстречу покупателям, снизив цену на фургоны Lada Granta на 3 тыс. рублей. На 50 тыс. рублей подешевели и кроссоверы Haval Dargo и Dargo X. При этом другой внедорожник этой марки, Haval H5 с бензиновым мотором в комплектации Premium, напротив, прибавил в цене 150 тысяч.

Любопытно, что некоторые производители ограничились символическими изменениями. Компания Sollers подняла стоимость на целое семейство коммерческих автомобилей SF4 всего на одну тысячу рублей, что в пересчёте на проценты и вовсе выглядит как статистическая погрешность.