6 гениальных инженерных решений на Волге, но... кое в чем просчитались!

Как советские конструкторы ГАЗ пытались угадать советскую реальность

Автор необъективен к автомобилям Волга – они всегда ему нравились. Создать легендарную машину, используя не то, что хочется, а исключительно то, что доступно, – это задача для настоящего инженера. Неудивительно, что от некоторых технических решений в итоге пришлось отказаться в угоду надежности: взять хотя бы автоматическую коробку передач на ГАЗ-21. Но были и другие забавности, менее известные.

Бензобак

Топливный бак ГАЗ-24 и многих ее модификаций имел множество изюминок, облегчавших жизнь волговодам. Украсть из этой машины бензин через шланг было невозможно: в горловине бака стояла защитная металлическая сетка. Мало того, лючок запирался на замок. Потерять пробку также было затруднительно: ее охраняла защитная металлическая цепочка. На этом фоне Жигули казались просто раздетыми… А под резиновым ковриком в багажнике располагался мерный щуп, позволявший определить объем бензина безо всяких приборов.

Но!При большом желании возможность добраться до бензина у жуликов все-таки была. Сливное отверстие в днище бензобака для удаления отстоя часто использовалось именно по этому назначению…

ГАЗ-24

Долой электронику

На ГАЗ-24 практически не было электроники, что по тем временам считалось серьезным плюсом – особенно в глубинке. Не было даже сгораемых плавких предохранителей: в случае чего стукнешь кулаком по сработавшему биметаллическому «охраннику» и поедешь дальше. Это значительно облегчало обслуживание и ремонт машины вдали от цивилизации.

Но!Любопытно, что регулятор напряжения при этом был бесконтактным, транзисторным! Хотя даже на современнейших, казалось бы, ВАЗ-2101 он был чисто механическим.

Трое спереди!

Автомобиль ГАЗ-24 официально имел возможность перевозить на переднем сиденье двоих пассажиров. В первых описаниях Волги число мест указывалось как 5-6.

Передний подлокотник ГАЗ-24 в сложенном состоянии преобразовывался в дополнительное место.

Но!По действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было размещать троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери составляло не менее 1100 мм. Однако расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма. Единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Так и сделали, дав повод волгоненавистникам обвинять машину в кривом расположении рулевого колеса.

А позже требования безопасности потребовали оснастить машину ремнями. Так шестое место незаметно исчезло из описаний и памяти.

ГАЗ-24

Умный вентилятор

Включением вентилятора принудительного охлаждения двигателя поначалу управляла электромагнитная муфта! Датчик при этом располагался в верхнем бачке радиатора. И это было вполне современно: температура мотора поддерживалась оптимальным образом.

Но!Ненадежность привела к тому, что от муфты отказались, и вентилятор стал крутиться постоянно. Зато ломаться стало нечему.

Стильный спидометр

Первые «двадцатьчетверки» отличались необычными спидометрами.

Вместо стрелки на ранних ГАЗ-24 ползала вдоль шкалы лента, натянутая между двумя катушками.

Но!К сожалению, оригинальность поселилась на Волге вместе с ненадежностью, а потому ленточная конструкция вскоре уступила место обычной стрелочной.

Бездонный багажник

Огромный багажник ГАЗ-24 вызывал зависть у обладателей Москвичей и Жигулей. В него, казалось бы, влезает все что угодно.

Но!Половину объема багажника съедала огромная запаска… Мало того, багажник был откровенно мелким – не случайно запасное колесо умещалось в нем только плашмя. Впрочем, в частные руки такой автомобиль практически не попадал, а чиновников объем багажника не волновал.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– В целом же получилось так, что ГАЗ-24, будучи самой дорогостоящей легковушкой времен СССР, не стала при этом самой современной. Однако совокупность принятых газовскими инженерами решений позволили именно этой машине десятилетиями работать практически во всех организациях страны – от министерств до таксопарков.

Волги работали без выходных, ездили по любым дорогам и ремонтировались по принципу «чем богаты, тем и рады». Мало того, престижность ГАЗ-24 была непревзойденной. Спасибо им за это!