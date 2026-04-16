Самый доступный кроссовер Omoda скоро появится в РФ: что известно о новинке

Бренд Omoda представит в Пекине новый кроссовер Omoda 4

На предстоящем Пекинском международном автосалоне Omoda презентует новый кроссовер под номером 4. Новинка готовится к старту серийного производства – первый автомобиль планируют собрать уже 26 апреля. Кстати, тестовый прототип этой модели раньше уже успели снять папарацци, так что общий облик машины не стал полной неожиданностью.

Дизайн у кроссовера получился довольно выразительным, с острыми гранями кузова. Спереди – глухая панель вместо традиционной решётки радиатора и двухъярусные фары, а ручки дверей почти не выступают наружу, что должно положительно сказаться на аэродинамике. В линейке бренда эта модель займёт самую начальную ступень, расположившись ниже Omoda C5 и став, по сути, самым доступным предложением компании.

Точные габариты производитель пока держит в секрете, но если верить более ранним данным, длина автомобиля составит примерно 4,2 метра при колёсной базе в 2,62 метра. Этого вполне хватит для комфортного размещения пассажиров в салоне.

Что особенно интересно для нашего рынка – эту новинку определённо ждут и в России. Здесь она, вероятно, будет продаваться под именем Omoda C4. Правда, пока нет ни технических характеристик, ни подробностей о комплектациях, ни информации о ценах. Всё это станет известно позже.