#
>
Какие машины резко подорожали, а какие неожиданно подешевели в апреле
16 апреля
Какие машины резко подорожали, а какие неожиданно подешевели в апреле
Продажи этих ушедших брендов рекордно выросли в России
16 апреля
Продажи этих ушедших брендов рекордно выросли в России
Эксперт Мосеев: Toyota лидирует по доле рынка...
Продажи этих ушедших брендов рекордно выросли в России

Эксперт Мосеев: Toyota лидирует по доле рынка среди ушедших марок

Автомобили иностранных марок, которые официально покинули российский рынок, всё равно находят покупателей. Автоэксперт Олег Мосеев, бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры», проанализировал ситуацию за март 2026 года.

Он сравнил продажи двенадцати крупнейших ушедших брендов с показателями годичной давности. По доле рынка в этом сегменте уверенно лидирует Toyota с результатом 2,7%. За ней идёт Mazda (1,85%), а третье место занимает BMW с 1,62%. Далее в списке Volkswagen (1,27%), Audi (1,21%) и Mercedes-Benz (1,01%). Доли Škoda, Honda, Kia, Lexus, Hyundai и Nissan составляют от 0,81% до 0,36%.

Динамика продаж ушедших брендов

А вот по динамике роста картина совсем другая. Здесь впереди всех оказалась Mazda: в марте 2026-го продали 1931 машину этой марки, что на 1196% больше, чем годом ранее. Второй по темпам роста стала Audi с результатом в 1260 проданных авто и увеличением на 800%. Тройку лидеров замыкает Nissan, чьи продажи выросли на 521% и достигли 379 автомобилей.

Получается, что даже без официального присутствия спрос на некоторые модели сохраняется – видимо, за счёт параллельного импорта и остатков на складах. Причём покупательская активность распределяется очень неравномерно, создавая неожиданных лидеров.

Источник:  телеграм-канал Олега Мосеева
Ушакова Ирина
16.04.2026 
