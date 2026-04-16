Kia сделает свои автомобили более надежными: подробности
Kia официально работает над созданием совершенно новой архитектуры для своих будущих электромобилей, которая должна прийти на смену нынешней платформе E-GMP. По сути, корейский автопроизводитель намерен сделать серьёзный рывок, чтобы ещё сильнее закрепиться на глобальном рынке. Новая разработка, как обещают, будет превосходить текущую по всем ключевым показателям.
Основой для следующего поколения машин станут аккумуляторы пятого поколения. Их ёмкость, согласно планам компании, окажется на целых 40% выше, чем у современных батарей. Это напрямую означает, что запас хода на одном заряде заметно вырастет. Причём новые элементы обещают быть не только мощнее, но и дешевле в производстве, что в перспективе может снизить конечную стоимость электрокаров. Параллельно инженеры работают над увеличением мощности электромоторов – ожидается прирост примерно на 8%.
Переход на обновлённую архитектуру должен положительно сказаться и на общей надёжности автомобилей. Многие эксперты полагают, что это позволит раз и навсегда устранить аппаратные сбои, с которыми сталкивались владельцы первых электромобилей Kia. В реальности такая уверенность подкрепляется тем, что платформа создаётся с чистого листа, но с учётом всего опыта, полученного в ходе эксплуатации и обслуживания E-GMP.
Отдельное внимание уделяется системам автономного вождения и мультимедиа. Оба комплекса будут разрабатываться на основе так называемого пользовательского опыта, то есть с оглядкой на реальные пожелания и привычки водителей. Правда, несмотря на заявленный высокий уровень автономности, следующие системы Kia всё же не смогут полностью взять управление на себя – за рулём по-прежнему должен находиться человек.
