Почему полный привод не спасает в снегопады и гололед?

Эксперт Ревин рассказал, как не угодить в аварию на полноприводной машине

Вы приобрели первую свою полноприводную машину или у вас уже была машина со всеми ведущими колесами, но с другой идеологией привода или другого производителя? Тогда не исключена вероятность попасть в аварию на скользкой дороге.

И виноват будет этот самый полный привод. Причины кроются и в психологии водителя, и в технике, причем эти факторы переплетаются.

4×4 при торможении

Первый и главный тезис, который следует запомнить новичку в использовании полноприводного автомобиля, – это неравенство моно- и полноприводных машин в разгоне, которое сменяется очень близкими характеристиками при торможении.

Полный привод дает ощущение вседозволенности на скользких зимних дорогах. Полноприводная машина прекрасно чувствует себя в заснеженном дворе, легко проезжает плохо чищенные внутриквартальные проезды и, наконец, вырывается на улицу. И там она чувствует себя как рыба в воде. Лихой старт позволяет оставить за спиной владельцев моноприводных автомобилей. Но надо помнить, что при торможении у всех (по крайней мере исправных) автомобилей в торможении участвуют все четыре колеса. Причем если моноприводная машина современная, то у нее будут такие системы, как ABS с распределением тормозных усилий по колесам, и ESP.

Например, полноприводная Hyundai Creta при экстренном торможении может «догнать» точно такую же Крету, но с передним приводом. А все потому, что масса полноприводного автомобиля больше. И не стоит забывать про характеристики установленных шин.

Схемы полного привода

Начнем со схемы с жестко подключаемой передней осью. Такими были УАЗы с самого рождения, по этой схеме до сих пор делают некоторые суровые внедорожники и пикапы.

На скользкой дороге при приличной скорости поведение автомобиля с такой схемой очень ненадежное. При повороте колеса «хотят» проходить разный путь, но «жесткая» схема лишает их такой возможности. Значит, какое-то колесо будет проскальзывать. А как только оно проскальзывает, то теряет способность воспринимать и боковую нагрузку, возникающую от центробежных сил. Оставшееся колесо одно машину не удержит, и, скорее всего, задняя ось уйдет в занос.

Схема полноприводной машины, у которой большая часть крутящего момента передается на задние колеса и лишь немного – на передние, демонстрирует иное поведение. Они не уходят в занос при резком ускорении, в отличие от автомобилей с классическим задним приводом. Это происходит потому, что система полного привода перераспределяет крутящий момент в пользу передних колес. Однако это свойство может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей и настроек каждой конкретной модели.

«Честное» поведение демонстрируют полноприводные автомобили со свободным симметричным дифференциалом. Нашему автомобилисту такие машины знакомы – это Lada Niva Legend и Niva Travel. По опыту скажу, что длиннобазная машина более устойчива на дороге.

Очень распространены сегодня автомобили, у которых изначально переднеприводная конструкция дополнена передачей некоторого крутящего момента на задние колеса. Здесь схемы тоже могут различаться. У некоторых машин есть четкое разделение на передний привод, «умное» подключение задних колес и заблокированное состояние муфты на задней оси.

Есть машины с постоянным небольшим преднатягом в передаче момента назад с возможностью водителя влиять на подключение, и есть схемы, где всем управляет электроника. У этих машин встречается поведение, когда при небольшой пробуксовке передних колес излишне рьяно подключается «задок», что вызывает занос задней оси.

В автомобилях с преимущественно передним приводом, где на заднюю ось передается небольшая часть крутящего момента, проявляется характерная особенность управления — занос может возникнуть при резком отпускании педали газа во время выполнения маневра.

Что делать водителю полноприводного авто на скользкой дороге

По большей части полноприводные автомобили выводят из заноса путем плавного небольшого увеличения подачи газа. Важно очень аккуратно, дозированно поворачивать руль в сторону заноса. Чрезмерный поворот колес может привести к тому, что автомобиль встанет боком на дороге.

Нужно тренироваться, и со временем вы поймете «норов» вашего полноприводного автомобиля.

Оттачивайте навыки вождения на специальных площадках и трассах, чтобы лучше понять особенности своего полноприводного автомобиля. Возможно, следует посетить занятия с инструктором. Но при этом важно тренироваться именно на своем автомобиле.

