#
«Дворники» для зимы — опасна ли для них оттепель

Эксперт «За рулем» объяснил, чем отличаются зимние стеклоочистители

Существуют ли в природе зимние дворники? Ответ – положительный: да, такие дворники существуют. Их неоднократно испытывал журнал «За рулем».

Недорогие и надежные: выбираем хорошие дворники для зимы и не только

Основных задач, стоящих перед зимними дворниками по сравнению с обычными, две. Это необходимость время от времени работать по неровной шершавой поверхности обледеневшего стекла, а также, по возможности, противостоять обледенению конструкции.

Бороться с этими трудностями пытаются по-разному. Существующие зимние дворники можно условно разделить на два типа. Первые снабжены герметичным чехлом, который должен препятствовать проникновению воды к подвижным элементам стеклоочистителя. Вторые – это довольно редкая экзотика с электроподогревом.

Недостатки обоих типов зимних дворников известны. Конструкции в чехлах – это неказистый внешний вид и плохая аэродинамика. А дворники с электроподогревом – это необходимость подключения к бортовой сети.

Что касается достоинств, то с ними, честно говоря, совсем плохо. Герметичные чехлы на практике быстро начинают «глотать» воду. А рабочие кромки щеток при работе по неровной поверхности приходят в негодность так же быстро, как и у «обычных» стеклоочистителей.

Рекомендуем
Гараж, паркинг, навес — где не стоит оставлять автомобиль в морозы

Обогреваемые щетки восторгов также не вызвали. Подключить их к бортсети еще как-то можно, но практического толку от подобного нагрева не будет. При работе по обледенелому стеклу рабочие кромки будут так же быстро изнашиваться, как и без обогрева: мгновенно растапливать бугорки льда они не могут. От ледяного дождя и его последствий они также не спасают.

То есть, оттепель не может повредить зимним дворникам и как-то негативно сказаться на их работе. Наш совет – не увлекаться экзотическими конструкциями, а просто чаще менять привычные стеклоочистители по мере их износа. Это расходный материал и не более того.

  • Почему батарея машины зимой не заряжается? Эксперт «За рулем» объяснил, что делает с аккумулятором автомобиля мороз.

Колодочкин Михаил
Фото:Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 107
13.02.2026 
