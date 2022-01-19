Стоит ли тратиться на зимние дворники? Испытатели и производители всё объяснили

Какие щетки стеклоочистителей лучше всего подходят для зимы? Чтобы и чистили хорошо, и стоили недорого!

Каркасные? Бескаркасные? Гибридные? Дело вкуса!

Сравнительно недавно эксперты «За рулем» проводили масштабные ресурсные испытания стеклоочистителей — пытались выбрать оптимальную для наших широт конструкцию и лучший бренд.

После полугодовых проверок пришли к предсказуемому выводу: эффективность и надежность каркасников, бескаркасников и гибридов примерно одинакова. Даже при двадцатикратном (!) разбросе цен.

Плюсы зимних щеток

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В холода стеклоочистители должны качественно очищать ветровое стекло от воды и снега.

Не «дубеть» при малейшем морозе и не пропускать влагу.

Главное отличие и главный «козырь» зимних стеклоочистителей — герметичный чехол.

Он защищает элементы конструкции от обмерзания, которое способно превратить дворник в подобие скребка.

Зимнюю щетку легко отличить по чехлу, который защищает каркас от снега и влаги.

Минусы зимних щеток

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Очевидные: плохая аэродинамика (точнее способность одинаково хорошо очищать лобовое стекло при любой скорости движения автомобиля) и неказистая внешность.

Но главное — с основной своей задачей зимние дворники справляются «на троечку». В ходе испытаний пять различных стеклоочистителей в чехлах быстро нахлебались влаги и потеряли подвижность. То есть никак не подтвердили ожидаемые сезонные преимущества. Цена на качество не повлияла: зимние дворники с шестикратным разбросом цен вели себя практически одинаково.

А если подогреть?

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Щеток с электроподогревом (с рабочей поверхностью, снабженной нагревательными элементами) на рынке очень мало.

Результаты испытаний всех найденных образцов свидетельствуют: даже при температуре —5 оС нагрев не позволяет освободить примерзшие к ветровому стеклу дворники. Про морозы в минус 25–30 оС и говорить нечего: мощности категорически не хватает.

Вывод: щетки с электроподогревом — забавная игрушка, а не панацея от зимних бед.

Комплект дворников с электроподогревом.

Слово автопроизводителям

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Большинство представителей автомобильных компаний ограничились краткими рекомендациями использовать только те стеклоочистители, что идут в комплекте с машиной. Согласны — использование штатных конструкций избавляет от необходимости применять дополнительные переходники с их неизбежными люфтами.

Про зимние дворники автопроизводители не вспомнили. Чем подтвердили наш вывод о том, что заметными преимуществами эти стеклоочистители не обладают.

ВАЗ: эксперименты с дворниками недопустимы

Если обмерзание происходит в узле соединения рычаг-щетка, то ни бескаркасные, ни каркасные в чехле не помогут — требуется только механическая чистка. Рекомендуем использовать конструктивные типы щеток, предусмотренные производителем под конкретный автомобиль. Эксперименты на дорогах недопустимы, система стеклоочистки — это часть пассивной безопасности автомобиля .

Mitsubishi: покупайте обычные каркасные щетки

Как показывает практика, лед и снег одинаково намерзают на рабочие кромки всех щеток стеклоочистителя (включая обычные, бескаркасные, зачехленные, гибридные). Если снег не счистить, то и стекло будет очищаться фрагментами. По опыту, лучше всего прилегают обычные каркасные щетки, соответствующие по типоразмеру оригинальным, поэтому их можно использовать в любой сезон .

Nissan: щетки должны быть оригинальными

Именно их мы испытываем перед запуском очередной модели.

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Audi: мы рекомендуем бескаркасные щетки

На большинстве из них используется внешний аэродинамический профиль, выполняющий роль своеобразного чехла, который надевается на щетку. Опционально на ряд моделей могут быть заказаны щетки с интегрированной системой омывания и обогрева непосредственно в щетках. Переходники и неоригинальные щетки не рекомендуются .

Porsche: особых рекомендаций нет

Используйте штатные стеклоочистители.

Volvo: у наших автомобилей проблем нет

Оригинальные щетки работают безотказно.

Subaru: допустимы только оригинальные щетки

Никаких иных рекомендаций нет.

Hyundai: специфических требований нет

Мы рекомендуем использовать только оригинальные щетки, так как эти элементы имеют непосредственное влияние на безопасность движения. Информацией о неоригинальных не располагаем.

7 секретов зимней эксплуатации дворников

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Дворники — это расходники: по возможности меняйте их чаще. Вне зависимости от конструкции рабочая резиновая поверхность сильно изнашивается под воздействием низких температур, а также из-за контакта с грязью, снегом и водой. Выбирая новые стеклоочистители, старайтесь не удаляться от рекомендованных автопроизводителем штатных размеров. Слишком длинные щетки могут цеплять друг друга. Кроме того, сила прижатия будет снижена. Слишком короткая щетка просто не охватит нужный сектор. При установке стеклоочистителей на автомобиль обязательно проверяйте, не ударяются ли они об уплотнитель стекла. Поводок щетки должен держать ее перпендикулярно стеклу. Стеклоочистители прослужат дольше, если периодически снимать их с поводков и смывать грязь теплой водой с мылом. Если есть шарниры, их надо смазывать силиконовой смазкой. Сократить срок жизни щеткам способна некачественная омывайка. Еще один аргумент покупать ее только в проверенных местах. Если стекло замерзло, не пытайтесь удалять обледенение, включив дворники. Мягкие кромки придут в негодность буквально на глазах (даже если сами дворники не примерзли). Чем хуже качество работы дворников, тем больше расход омывающей жидкости. Да и электричества тоже.

Зима напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора и водосток лобового стекла. Не лишним будет и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».

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