Гараж, паркинг, навес — где не стоит оставлять автомобиль в морозы

Эксперт Ревин объяснил, где лучше хранить автомобиль зимой

Теплый гараж – плюсы и минусы

Теплый гараж всегда считался самым удобным местом хранения автомобиля. Если зимой не выезжать, то автомобиль действительно находится в оптимальных условиях: не выпадает конденсат в узлах и агрегатах, не стареют резинотехнические изделия и лакокрасочное покрытие.

Если машина зимой эксплуатируется, то теплый гараж обеспечивает легкий пуск и быстрый прогрев мотора. Автомобиль всегда свободен от снега. Многие теплые паркинги имеют мойку на въезде. Поэтому машина всегда будет чистой.

Но есть один недостаток, связанный с фундаментальным законом природы. Скорость химических реакций растет с увеличением температуры. И скорость коррозии стальных частей кузова, покрытых пленкой реагентов с дороги, в тепле будет выше. Никакая мойка полностью не избавит от этих процессов. Поэтому, если вы хотите эксплуатировать машину долго, то нужен серьезный антикор автомобиля, который, правда, помогает не всегда.

Неотапливаемый паркинг – плюсы и минусы

Такие паркинги часто имеют многоэтажную конструкцию, стены которой сплошь «дырявые», а потому снег может в небольших количествах задувать внутрь. Пуск двигателя будет в прямом смысле холодным, а прогрев машины – долгим. Зато поставленный автомобиль быстро промерзнет и коррозионные процессы почти остановятся.

Если автомобиль, хранящийся в паркинге, закапризничал, то, имея крышу над головой, можно проводить небольшие ремонтные работы.

Неотапливаемый гараж – плюсы и минусы

Что возвести на своей земле, навес или гараж? Гараж, даже не отапливаемый постоянно, позволит, при необходимости, повысить в нем температуру и в комфортных условиях что-то подремонтировать в автомобиле. С другой стороны, если ставить в него машину каждый день, то в нем будут кучи снега, свалившиеся из колесных арок и порогов. А коррозия будет идти некоторое время после помещения машины в гараж, так как она нагреет собой небольшое помещение.

Если машина выезжает каждый день, то лучшим решением будет навес. Снегом машину засыпает не столь сильно, а процессы коррозии замедляются быстро.

