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У этих машин лучшая окраска кузова!

Названы марки автомобилей с самым стойким лакокрасочным покрытием кузова

Новое социологическое исследование определило, как автовладельцы оценивают качество ЛКП своих автомобилей. Небольшая, но важная ремарка: было опрошено около 2 тысяч владельцев автомобильных марок, популярных в России на данный момент. Поэтому корейских или немецких брендов вы в этом рейтинге не увидите.

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Итак, из автомобилей, выпущенных в 2021-2024 годах и принадлежащих 14 популярным ныне автомобильным маркам, сформирована десятка лучших по лакокрасочному покрытию – прикиньте сами, какие четыре бренда остались за бортом.

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Возглавляет рейтинг Changan, набравший почти 80 баллов из 100 возможных («Автостат» имеет собственную балльную систему оценки удовлетворенности автомобилем), а ближе всех к нему оказались Exeed и Voyah – 78,95 и 78,80 балла соответственно. Также в топ-5 вошли Haval и Jetour, а в десятке оказались Chery, Omoda,Tank, Geely и Москвич.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 83059
05.12.2024 
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