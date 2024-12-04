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Эти автомобили стали лидерами продаж в ноябре

«Автостат»: продажи новых автомобилей в ноябре выросли на 11,1%

В ноябре текущего года в России реализовали 121 884 новые машины, что на 11,1% больше, чем в ноябре прошлого года. За прошедшие 11 месяцев года был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль (+ 54,1% к тому же периоду прошлого года).

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По количеству проданных машин лидирует бренд Lada (продано 37 854 единиц (+ 15,9%). Далее следует марка Haval (15 427 единиц в ноябре (+ 7,1%). На третьем месте марка Chery (11 063 машины).

Далее следуют Geely (10 151 авто), Changan (6261 авто), BelGee (3166 единиц), Omoda (2860 единиц), Jetour (2598 машин), Jaecoo (2144 машин).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 552
04.12.2024 
Фото:Depositphotos
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