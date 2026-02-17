Как сотрудники ДПС распознают пьяных водителей в потоке?

Эксперт раскрыл секрет, как распознать за рулем человека в состоянии опьянения

В первую очередь выпившего водителя можно определить по характерной манере вождения, рассказал «За рулем» заместитель главы Московского профсоюза полиции Павел Корнеев.

Инспекторы сразу замечают водителей, пытающихся скрыться в потоке среди более крупных транспортных средств. К примеру, ехать параллельно с фурой или прятаться за нее. Чем больше стараешься остаться незамеченным – тем быстрее попадаешь под подозрение.

Хаотично виляющий по дороге автомобиль часто выдает нетрезвого водителя. Также инспекторов ГАИ настораживают темные очки днем, раскрытые окна и жвачка. Подобными методами водители часто пытаются замаскировать запах алкоголя.

Согласно статье 12.8, ч. 1 КоАП РФ, управление транспортным средством в состоянии опьянения карается штрафом в размере 45 тыс. руб. и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

После застолья лучше воздерживаться от поездок в течение суток. Тем самым вы обезопасите себя и других участников дорожного движения.

