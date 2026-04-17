Внезапное снижение уровня масла и горящий Check Engine: как не убить мотор
17 апреля
Продажи бренда Chery в РФ упали в восемь раз

Целиков: Продажи Chery в России сократились, но совокупно с Tenet — стали выше

В первом квартале 2026 года россияне приобрели только 3265 новых автомобиля Chery – это в восемь раз меньше, чем годом ранее.

Тогда, в первом квартале 2025-го, марка Chery входила в топ-5 автомобильных брендов России – за три месяца официальные дилеры бренда продали 25 757 новых машин. Однако нынешнее падение – не крах, просто в этом году те же самые дилеры заняты другим, объясняет глава «Автостата» Сергей Целиков. В первом квартале 2026-го они передали покупателям 27 863 автомобиля Tenet, которые «как две капли воды» похожи на три модели Chery, констатирует эксперт.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, модели Tenet T4, T7 и T8 являются копиями кроссоверов Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus, выпускающимися на заводе «АГР Холдинг» в Калуге (бывший Volkswagen) по полному циклу. В России Tenet постепенно вытесняет Chery, но суммарные продажи Chery-Tenet растут, отмечает Целиков: за январь – март продано 31 128 единиц, на 21% больше, чем годом ранее – тогда как авторынок в общем за это время подрос лишь на 7,3%.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Сергей Целиков – Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:Александр Артёменков/ТАСС
Количество просмотров 28
17.04.2026 
