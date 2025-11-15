#
Зимние проблемы китайского внедорожника — пока безвредные

Опубликован отчет по эксплуатации пикапа Great Wall Poer на пробеге 9500 км

Great Wall Poer, 2.4D (184 л. с.), А9, 2025 г. в.

Совпадение или нет, но как только температура на улице упала, появились первые глюки у нашего пикапа Poer.

Периодически стали «теряться» датчики давления в шинах, причем во всех по очереди. А иногда система не видела и все четыре колеса сразу. На панели высвечивается значок с шиной и восклицательный знак, хотя если открыть вкладку со значением давления в колесах, то оно показывается правильно и в пределах нормы.

Ни на что такой сбой не влияет, однако постоянное наличие индикации ошибки на панели раздражает.

«Пропажа» датчика давления в шинах при нормальном давлении – странный глюк пикапа Great Wall Poer.
«Пропажа» датчика давления в шинах при нормальном давлении – странный глюк пикапа Great Wall Poer.
Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 28
15.11.2025 
Фото:
«За рулем»
