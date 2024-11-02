20 000 км с дизельным Кингконгом: полный отчет

«За рулем» рассказал об особенностях повседневной эксплуатации большого пикапа на примере Great Wall Poer KingKong.

За зиму, весну и лето большой пикап Great Wall Poer KingKong из парка «За рулем» не преподнес никаких сюрпризов. ни разу не чихнул. Да и с чего современному автомобилю хандрить на пробеге около 20 тысяч км? Поэтому рассказывать буду не про болячки, а про особенности эксплуатации.

В хозяйстве пригодится

Что главное в пикапе? Кузов! KingKong – один из самых длинных автомобилей на нашем рынке. При длине 5,6 метра удалось сделать кузов с внутренней длиной погрузочной площадки 1,8 метра. Не Газель, конечно, но это один из самых просторных кузовов среди всех пикапов, которые продаются у нас официально. Была бы однорядная кабина – точно можно было бы посоревноваться с Газелью.

В таком кузове уже можно перевезти мотоцикл – его лишь нужно поставить по диагонали. В крайнем случае можно откинуть задний борт, который выдерживает 300 кг.

Внутри кузов «залит» защитным полимерным материалом, поэтому я смело грузил в него всё, что нужно перевезти, – включая тяжелое, грубое и негабаритное.

На бортах кузова размещены очень удобные (да и стильные!) пластмассовые крюки. За них удобно контрить перевозимый груз. Например, можно зафиксировать мотоцикл. Но есть проблема: защитный полимерный материал не заходит на борта, как это сделано на некоторых пикапах. Поэтому веревки или стропы, которыми контришь груз, царапают краску. Не продумали!

Вот для чего нужен пикап в своем хозяйстве – работа всегда найдется.

Кстати, о краске. На левом заднем крыле еще прошлой зимой образовалась небольшая вмятинка. Это не ДТП и не моя вина. Но суть не в этом: удар пришелся в отбортовку металла – и на этом месте образовался скол краски. Так вот, почти за год нет даже намека на ржавчину. Из чего делаю вывод, что коррозионная стойкость кузова, да и всей машины, довольно высока.

Всегда считал, что огромная дуга позади кабины играет исключительно декоративную функцию. Но, поездив на Кингконге, я нашел ей реальное практическое применение – перевозку длинномеров.

Доски, металлопрокат, трубы длиной до четырех метров идеально встают в угол откидного борта и пола – и затем ложатся на дугу. Нужно лишь хорошо их закрепить. При желании можно перевезти и более длинный груз.

Меняйте шины

В остальном – всё по классике. Рама, жесткий задний мост на рессорах, двухрядная кабина, трансмиссия с понижающим рядом, дизель и механическая коробка передач.

На нашем рынке продают и бензиновые Кингконги, но я уверен, что такая машина должна быть дизельной. Двухлитровый турбодизель 4D20M выпускается с 2019 года, но это модернизированная версия мотора, который делается аж с 2010 года. Для нашего рынка он поджат до 150 л. с., хотя в Китае развивает 163 л. с.

Многих оттолкнет известие о том, что на нашем рынке KingKong бывает только с механической коробкой – что дизельный, что бензиновый. Хотите автомат – берите обычный Poer, но он короче и кузов у него меньше.

Пакет рессор под задним мостом – устаревшее решение, которое ухудшает проходимость.

Из откровенно странных решений по шасси я нашел лишь одно: рессоры проходят не над задним мостом, а под ним. Явно устаревшее решение, которое применялось прежде в том числе на некоторых японских внедорожниках. Минусов как минимум два: именно рессоры и заднее ухо их крепления работают якорями на бездорожье – это самая нижняя точка, а лифтануть такую подвеску существенно сложнее, чем вариант с рессорами над мостом.

А лифтануть хочется! Клиренс 200 мм – не рекордный. А база длинная. Поэтому зимой кое-где я цеплял о жесткий снег порогами кузова – там, где цеплять, по-хорошему, не должен был.

И будьте готовы поменять штатные шины Chyaoyang. Они сугубо дорожные – я бы сказал, легковые. Очень хороши для повседневного использования на хороших дорогах. Тихие, не увеличивают расход топлива. Но любой съезд с дороги – катастрофа. Когда нет «зацепа» и шины говорят вам «Чао!», не помогает ни нижний ряд раздаточной коробки, ни самоблокирующий задний дифференциал.

Механическая коробка имеет очень «короткую» первую передачу – чтобы легче было трогаться в тяжелых условиях. При ежедневной езде это требует привычки: только тронулся – уже нужна вторая, а трогаться со второй тоже не всегда удобно.

Я сидел в засаде дважды – в конце весны, когда на непросохшем поле застрял в совершенно безобидной ситуации, и уже летом, когда после легкого дождичка в черноземной полосе России шины за секунду превратились в беспомощные слики. Оба раза пришлось доставать трос и звать помощь.

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