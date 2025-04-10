Обновленный Great Wall Poer: доступный бензиновый мотор и три загадочных кнопки

Эксперт Гудков протестировал самый популярный пикап в России

Рынок падает? А вот с пикапами всё хорошо: их за прошлый год продали почти 30 тысяч, и это рекорд за всю историю.

Самый популярный – вовсе не УАЗ Пикап, как многие полагают, а поставляющийся из Китая Great Wall Poer. Обновление принесло ему силовые агрегаты от внедорожника Haval H9, полностью новый салон и кое-что еще.

Силовой агрегат

Для желающих сэкономить появился бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л. с. в компании с прежним 8‑ступенчатым автоматом ZF – машины в начальной комплектации за 3,8 млн рублей оснащаются только им. Увы, отказаться от автомата теперь нельзя – механика осталась прерогативой удлиненной «рабочей лошадки» Poer KingKong, которой обновления как минимум в этом году не коснутся.

Great Wall Poer. Цена в России от 3 799 000 ₽. Передние поворотники теперь «динамические». Противотуманные фары изменились, но остались галогенными.

А 150‑сильный дизель 2.4 форсировали до 184 сил и аж 480 Н·м крутящего момента – это лучший показатель в классе! Под стать ему и 9‑ступенчатый автомат Hycet с широченным силовым диапазоном 8,8, способный переварить до 750 Н·м.

Едет этот дуэт прекрасно, мягко и тихо. И живо! Разгон до сотни по моим замерам на шипованных шинах занимает 11,7 с, а 500 кг груза крадут лишь секунду, оставляя запас тяги для обгонов. Официальная грузоподъемность – 975 кг.

На пересеченке управлять тягой удобно, и не надо морочиться с подключением передка: всё делает многодисковая муфта. Клиренс – 232 мм, тоже рекорд в классе.

Что принес рестайлинг

Внешне обновленный Poer проще всего узнать по выступам на колесных арках, хотя обновились и фары с бампером. С решетки радиатора изъяли хром: так практичнее. Появились рейлинги на кабине, выдерживающие до 50 кг в статике и до 30 кг в динамике.

Отделка не по-пикапо-вски качественная. Среди новинок – беспроводная зарядка с охлаждением. А вот подстаканники спрятались.

Три кнопки – для подключения допоборудования по желанию владельца.

Но главное – интерьер, теперь по дизайну и материалам неотличимый от салона хорошего кроссовера. В «топе» простенькие, но не дискомфортные сиденья даже получили вставки из натуральной кожи. А главное – появилась регулировка нового руля по вылету (прежде была только по высоте), и теперь с ростом 187 см я сижу за ним не по-пикаповски удобно.

Из кроссоверов постепенно пропадает ручное переключение передач, а здесь такой режим есть – с помощью лепестков. На тоннеле – кнопки «понижайки» с отношением 2,48, блокировки заднего дифференциала (уже в «базе») и… Что это?

Три фиксирующиеся клавиши с надписями 12V‑1 и так далее до трех заведуют подачей питания на выводы, расположенные соответственно под капотом, под водительским креслом и на раме сзади-слева. «Тянут» они 300, 100 и 150 Вт соответственно. Кроме рации и световой балки в кузов (штатного света в нем нет), я с трудом могу придумать, какое еще допоборудование к ним подключить…

Какие недостатки

В новой медиасистеме с 12‑дюймовым экраном появились беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, но электронный щиток приборов без вариантов оформления не понравился – много мелких символов, которые сложно разглядывать на ходу.

Отделка платформы – штатная. Ширина в самом узком месте между арками – 1148 мм. Есть четыре проушины для фиксации груза, каждая на 150 кг.

Очень удобная фишка топ-версии: откидная подножка в заднем борту. Выдерживает до 150 кг.

Поступь по неровностям – характерно пикаповская, с небольшими подскоками задка на пустой машине, но «расправляющаяся» при загрузке.

Ожидать какого-то водительского удовольствия от такой машины не стоит: едет точно, понятно – и ладно. Формально управляемость могла стать лучше, поскольку новые, более широкие колеса увеличили на 12 мм колею, но я не ощутил.

А вот шум от дороги, увы, заметен – особенно сзади, где, кстати, совершенно полноценные пассажирские места, ради простора на которых Poer сделали самым длинным среди конкурентов.

Выводы

Все обновления в масть, особенно новый дизель. Правда, пока выбрать его можно только в топ-комплектации за 4,1 млн рублей. Не отпугнет ли это покупателей? JAC, УАЗ, Changan и Соллерс следят за ситуацией…

Баланс потребительских свойств Шум от дороги, нет МКП

Great Wall Poer 2.0T 2.4D Длина / ширина / высота / база 5416 / 1947 / 1884 / 3230 мм Размеры грузовой платформы 1520×1520×538 мм Снаряженная / полная масса 2140 / 3115 кг 2265 / 3240 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт/218 л. с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 2370 см³; 135 кВт / 184 л. с. при

3600 об/мин; 480 Н·м при 1500–2500 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 78 л дизтопливо / 78 л Средний расход топлива 10,6 л / 100 км 8,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8 полный привод; А9

Топ‑5 марок по продажам новых пикапов в РФ в 2024 году, тыс. шт.*

Great Wall - 6,9

JAC - 6,0

УАЗ - 4,1

Changan - 3,1

Соллерс - 3,0

* По данным Автостата.