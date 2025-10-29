184 л.с., АКП9 — чем удивляет внедорожник за 4 миллиона

В парке «За рулем» появился пикап Great Wall Poer

Great Wall Poer, 2.4D (184 л. с.), А9, 2025 г. в.

У нас в парке прописался настоящий грузовик! Точнее, пикап – обновленный Great Wall Poer. С турбодизелем на 184 силы и 9-ступенчатым автоматом в единственной, но богато оснащенной версии Premium такой трак стоит 4 млн рублей.

И на первый взгляд он действительно их стоит.

Первое, что меня поразило, – это низкий уровень внутреннего шума. Даже на скорости 100 км/ч он составляет 68 дБА. Не каждый кроссовер может похвастать такими цифрами!

Отдельное спасибо за то, что индикатор мониторинга слепых зон расположен в салоне, чем-то напоминая вольвовский BLIS. Даже если зеркала и стекла будут грязными, это не помешает – его всегда видно.

Индикатор мониторинга слепых зон расположен в салоне Great Wall Poer.

