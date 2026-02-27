#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Финишная прямая голосования – успейте выиграть Lada Iskra!
27 февраля
Финишная прямая голосования – успейте выиграть Lada Iskra!
Всего 2 дня осталось до окончания голосования в...
Хорошая зарплата и карьерный рост: чем еще привлекает работа в Московском метро?
27 февраля
Хорошая зарплата и карьерный рост: чем еще привлекает работа в Московском метро?
С начала года в Московский метрополитен...
Tеnet T4 с полным приводом — проверка Севером
27 февраля
Tеnet T4 с полным приводом — проверка Севером
Для знакомства с новой версией российского...

Хорошая зарплата и карьерный рост: чем еще привлекает работа в Московском метро?

С начала года в Московский метрополитен устроились более 1000 новых сотрудников

С начала года штат Московского метрополитена пополнился более чем тысячей новых работников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, процедура трудоустройства организована так, чтобы человек мог начать работать в максимально сжатые сроки – профильное образование для этого не требуется.

Всему, что нужно знать для работы, новых сотрудников бесплатно обучают в Корпоративном университете Московского транспорта. Этот подход, как отмечается, позволяет быстро закрывать вакансии и обеспечивать стабильную работу огромного транспортного комплекса.

Со стороны метро и учебного заведения будущим работникам предоставляется целый ряд льгот и преимуществ:

  • Помощь в выборе подходящей специальности;
  • Освоение востребованной профессии в срок от 1 месяца;
  • Выплата стипендии в период обучения;
  • Гарантированное трудоустройство для выпускников;
  • Возможность регулярно повышать квалификацию;
  • Перспективы карьерного роста;
  • Стабильная и конкурентоспособная заработная плата.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Хорошая зарплата и карьерный рост: чем еще привлекает работа в Московском метро?

– Столичный транспорт активно развивается, поэтому набор и подготовка новых кадров у нас не останавливаются ни на день. Только в Московский метрополитен в 2025 году мы трудоустроили более 9 тыс. человек. Среди них машинисты электропоездов, слесари, электромонтеры, водители трамвая и другие востребованные специалисты. Многие из них прошли обучение в Корпоративном университете Московского транспорта. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем для сотрудников максимально комфортные условия труда.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:mos.ru
Количество просмотров 22
27.02.2026 
Фото:mos.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0