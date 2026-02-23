Доплата за машину из стран ЕАЭС: когда и за что могут прийти доначисления

ФТС предупредила о доплате «утиля» за иномарки, ранее ввезенные с нарушениями

Федеральная таможенная служба дала официальные разъяснения по поводу утилизационного сбора на автомобили, которые раньше ввезли в Россию из других стран Евразийского союза. Речь идет о машинах из Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии. По сути, таможенники имеют полное право проверить, правильно ли был уплачен этот платеж при ввозе. И если найдут нарушения – владельцу придется доплачивать.

На деле процедура выглядит так. Сначала таможня, обнаружив факт неуплаты или неполной уплаты, в течение десяти рабочих дней направляет плательщику уведомление. В нем указывают точную сумму к доплате, включая пени за просрочку. Все это приходит заказным письмом. А дальше начинается самое интересное: если в течение 20 календарных дней с момента получения письма деньги не поступят, таможенные органы обратятся в суд для принудительного взыскания долга.

Причем без уплаты этого сбора получить электронный паспорт на транспортное средство вообще не выйдет – это одно из обязательных условий. Вообще, вся эта история набирает обороты на фоне готовящихся изменений в правила.

Минпромторг уже разработал проект, который с 1 апреля должен закрыть лазейки для выгодного ввоза машин из ЕАЭС. Эксперты отмечают, что ведомство зафиксировало массу случаев занижения таможенной стоимости и использования разных схем для уменьшения платежей. Скажем, стала популярной схема с временной пропиской в Киргизии, которая позволяла ввозить автомобили с существенной выгодой. Теперь такие возможности, судя по всему, будут серьезно ограничены.

