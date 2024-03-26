Как раньше уже не будет: что изменится с новым порядком ввоза машин через ЕАЭС

С 1 апреля в России вводится новый механизм утильсбора для автомобилей из ЕАЭС

В России с 1 апреля вступает в силу постановление Правительства РФ, предусматривающее введение новых правил расчета размера утилизационного сбора для транспортных средств, ввезенных на территорию Российской Федерации из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно нововведениям, на такие автомобили размер платежа утилизационного сбора будет формироваться из самого утильсбора и разницы между таможенной пошлиной, «рассчитанной исходя из нижней границы средней стоимости, указанной в перечне автомобилей, формируемом Минпромторгом, и таможенной пошлиной, указанной в декларации на товар».

Кроме того, в платеж будет включена разница между российскими ставками НДС и акцизов и фактически уплаченными налогами и сборами, указанными в таможенной декларации на машину.

«Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме», — говорится в тексте документа.

Что касается электромобилей и последовательных гибридов, то в рамках постановления предусмотрена их обязательная растаможка в России.

Согласно данным «Автостата», в 2023 году через страны ЕАЭС в Россию была ввезена почти каждая пятая иномарка. В частности, из 707 тыс. машин 8% пришлось на Киргизию, 6% — на Казахстан, 2% — на Белоруссию и 1% — на Армению.

Примечательно, что у всех стран ЕАЭС действуют свои таможенные пошлины, акцизы и налоги, причем они ниже, чем в России. Более того, в отношении определенных категорий граждан этих республик действуют те или иные таможенные льготы. Именно поэтому канал импорта машин в РФ через страны ЕАЭС так востребован.

Причем зачастую при ввозе автомобилей из третьих стран таможенная стоимость машин существенно занижалась. В частности, согласно таможенным документам, Toyota Camry 2022 года выпуска, ввезенная в Казахстан через Грузию, оценена в 10 тыс. долларов (927,7 тыс. рублей), а Mitsubishi Montero Sport — в 16 тыс. долларов (1,48 млн рублей), хотя рыночная стоимость таких моделей в разы выше.

В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) назвали правильной мерой пресечение подобных лазеек в законодательстве.

«1 апреля будет восстановлена справедливость. Небольшой процент автомобилей по параллельному импорту останется и далее, но они не адаптированы для рынка и не имеют гарантии производителя», — подчеркнули в РОАД.

Благодаря постановлению российского правительства, автомобильный рынок в РФ будет развиваться по цивилизованному пути, убеждены в ассоциации.

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Источник: iz.ru