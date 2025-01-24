Японский бренд и полный привод за 4 млн рублей — стоит ли таких денег небольшой кроссовер?

«За рулем» протестировал Suzuki S‑Cross венгерской сборки

Компания Suzuki не объявляла об уходе из России. И хотя на официальном сайте представлены только старые знакомые – кроссовер Vitara и трехдверный Jimny, – у дилеров ассортимент шире. Длиннобазный Jimny и хэтчбек Baleno ввозят к нам из Индии, где их и собирают.

Сомневаетесь, что в них остались японские дух и качество? Тогда вот вам еще один вариант: Suzuki S‑Cross венгерской сборки.

Плюсы

Это третье поколение неплохо известной в России модели SX4. Машину представили в 2021 году, но не так уж она и нова. Дизайнеры основательно поработали над внешностью, однако кузов образца 2013 года остался прежним.

Интерьер изменился еще меньше. Фанатам дисплеев и сенсоров не понравится, зато поклонники старой школы останутся довольны.

Классический 6‑ступенчатый автомат тоже идет машине в плюс. Равно как и наличие полного привода. Поди сыщи «китайца» длиной 4,3 м со всеми ведущими! Японцы расщедрились даже на принудительную блокировку муфты привода задних колес. Невиданное дело! Работает она, правда, только в режиме движения «Cнег», но это не лишено логики.

Suzuki S‑Cross. Цена в России от 4 000 000 ₽. Suzuki, к счастью, чужд современный тренд на монструозные решетки радиатора. Светодиодные фары дополнены галогеновыми противотуманками.

Сюда бы еще старый добрый атмосферник… Впрочем, турбодвигатель 1.4 семейства Boosterjet не вчера родился: ставился еще на прошлый SX4 и зарекомендовал себя надежным. Вряд ли инженеры испортили его в последней итерации, которая неожиданно сбавила отдачу со 140 до 129 сил.

Мало? Так ведь и весит полноприводный S‑Cross по нынешним меркам немного, всего 1,3 т. Вкупе с отлично настроенной связкой мотора и коробки получается вменяемо. В режиме «Спорт» даже задорно. В стандартном тоже, но нужно не стесняться давить на газ: в первой четверти хода педали совсем «пусто».

Минусы

Suzuki S‑Cross еще и гибридный. Правда, с приставкой «микро» – ездить на электричестве он не умеет. Стартер-генератор с ременным приводом и небольшая литий-ионная батарея кратковременно добавляют 14 сил при старте с места и позволяют системе Старт-стоп срабатывать не после полной остановки, а при снижении скорости примерно до 10–15 км/ч.

Такой довесок усложняет конструкцию, хотя экономить топливо почти не помогает. В смешанном цикле у меня вышло около 7,5 л/100 км – современный турбомотор на небольшой машине и без всякой гибридности может показать столько же.

С 2013 года изменился лишь дисплей, даже дверные карты те же. Но с эргономикой всё в порядке. Аналоговая приборка читается отменно. На экранчик можно вывести с десяток разных блоков информации.

Ходовым качествам могу отвесить только один комплимент: подвеска достаточно энергоемкая для наших дорог. Но работает громко, руль пустой, а в поворотах S‑Cross выдает сильные крены. Хоть какое отторжение испытывай к «китайцам», а Suzuki по ощущениям не лучше.

Шумоизоляция соответствует классу, в колесных арках она околонулевая. К тормозам вопросов нет.

Из мягкого пластика в салоне – только небольшая вставка на передней панели.

Обилие физических клавиш и аналоговую приборку я только приветствую. По нынешним временам это уже шарм и фишка смелых. Однако в S‑Кроссе немало откровенно архаичных решений. Автодоводчик есть только у водительского стекла. Поворотники лишены функции тройного мигания. Электроскладывание зеркал срабатывает только по нажатию отдельной кнопки. У камеры заднего вида нет динамической разметки. Некоторые клавиши сделали, кажется, еще в 80‑х годах.

И даже адаптивный «круиз» сумел удивить. Он работает до полной остановки, но держать машину тормозами на светофоре не обучен. Спустя пару секунд он их отпускает, и S‑Cross начинает катиться. Так уже давно никто не делает.

На фоне этого было удивительно обнаружить в медиасистеме с графикой 20‑летней давности поддержку протоколов Android Auto и Apple CarPlay.

Чем S‑Cross удивил

Мы успели привыкнуть к тому, что машины для внутреннего китайского рынка бедны на «теплые опции». Может не быть даже обогрева зеркал. Но в Suzuki для европейского рынка было странно не найти обогрев передних сидений. Всё-таки модель не настолько дешевая, чтобы так экономить. Спасибо тканевой отделке, на ней зимой будет куда уютнее, чем на ледяном кожзаме.

Запас пространства на втором ряду и в багажнике соответствует классу. А вот аскетизм зашкаливает.

По японской традиции невелик и аккумулятор – его емкость всего 55 А·ч. И это притом, что он вынужден питать бортовое оборудование при выключении двигателя на светофорах. Батарею большей емкости поставить в штатную нишу вряд ли удастся.

Выводы

Suzuki можно было бы простить многое, если бы не цена: 4 млн за такой набор качеств – запредельно много. Можно купить Chery Tiggo 4 Pro или Haval Jolion – и оставшиеся в кармане 1,5 млн лично меня легко примирят с их китайским происхождением.

Хотя вот вам пища для размышлений. На момент подготовки этого материала на крупнейших сайтах объявлений не было ни одного предложения нового S‑Cross. Выходит, на ввезенную партию поклонники всё же нашлись.

Сзади S‑Cross кажется «взрослее», чем есть на самом деле.

Честный полный привод, «аналоговый» интерьер Очень дорого, местами слишком архаично, ненужная гибридность

Suzuki S‑Cross

Длина / ширина / высота / база 4300 / 1785 / 1580 / 2600 мм

4300 / 1785 / 1580 / 2600 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 430 л

430 л Снаряженная / полная масса 1310/1780 кг

1310/1780 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1373 см³; 95 кВт / 129 л. с. при 5500 об/мин; 235 Н·м при 3000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1373 см³; 95 кВт / 129 л. с. при 5500 об/мин; 235 Н·м при 3000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,2 c

10,2 c Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 47 л

АИ‑95 / 47 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 7,5 / 5,2 / 6,1 л / 100 км

7,5 / 5,2 / 6,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А6