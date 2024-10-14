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Атмосферный мотор, МКП и настоящее японское качество — а что с ценой?

Suzuki Jimny удивил подписчиков «За рулем» во время тест-драйва

Многие знают, что проходимость внедорожника напрямую зависит от его веса. Чем легче автомобиль, тем дальше он проедет по бездорожью. Именно в этом и кроется секрет феноменальной проходимости хорошо известной нам Нивы, которая сегодня продается с приставкой Legend. Так вот, при сопоставимых габаритах Suzuki Jimny аж на 195 кг легче трехдверной Нивы. Значит ли это, что Jimny – идеальная машина для бездорожья? Не совсем.

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Для города

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Нынешний Jimny, несмотря ни на что, создан с прицелом на город. Конечно, рамная конструкция, неразрезные мосты спереди и сзади в сочетании с относительно узкими шинами размерностью 195/80 R15 изначально не сулят отточенной управляемости. Но на городских скоростях (до 80 км/ч) Джимни вполне послушный. А вот на скорости под 100 км/ч начинает шнырять в стороны, особенно в колее. Большая скорость явно не его стихия.

На Jimny даже в невзрачном цвете хаки оборачиваются прохожие. Забавный дизайн делает свое дело.
На Jimny даже в невзрачном цвете хаки оборачиваются прохожие. Забавный дизайн делает свое дело.

Из плюсов для города можно отметить высокую посадку, отличную обзорность и чувство габаритов – спасибо угловатому дизайну. И, конечно, поездка на этом внедорожнике по городу покажется куда комфортнее, чем на той же Ниве. Шумоизоляция, качество материалов в салоне, эргономика – все это на порядок лучше в Сузуки.


Для бездорожья

Относительно легкий Jimny уверенно ползет по грязи или глубокой снежной колее. Все благодаря достойному дорожному просвету в 210 мм и отличной геометрической проходимости. А еще Jimny – одна из немногих машин на российском рынке, которая доступна с механической коробкой передач.

Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.
Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.

Подключением переднего моста и переходом на пониженный ряд (сделать это можно только на остановленном автомобиле) ведает классический рычаг.

На машинах с МКП передаточные числа повышенной и пониженной передач ― 1,00 и 2,00. С автоматом – 1,32 и 2,64 соответственно.
На машинах с МКП передаточные числа повышенной и пониженной передач ― 1,00 и 2,00. С автоматом – 1,32 и 2,64 соответственно.

Дозировать тягу нажатием на педаль акселератора легко. Если не будете делать откровенных ошибок, шансов застрять на этой машине почти нет.

Но это не значит, что на Джимнике можно «дубасить» по разбитой грунтовке, как по асфальту. У машины мягкие подвески с умеренной энергоемкостью. На деле это означает, что неспешно проехать по бездорожью можно, причем с комфортом. А если хорошенько разогнаться, Jimny становится валким, подвески легко пробиваются, руль охватывают вибрации и ударные нагрузки. Некомфортненько!

Другими словами, если собрались на настоящие оффроуд-покатушки, машину нужно дорабатывать. Благо, Jimny для этого подходит великолепно. На рынке масса вариантов адаптации для серьезного бездорожья.

Двигатель

У Jimny простой атмосферный мотор с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Полуторалитровый двигатель на 102 л.с. разгоняет машину, пусть и не слишком тяжелую, без огонька, почти на пределе своих возможностей. Но мы уже выяснили, что Джимни – не про динамику разгона. Из городского потока не выпадаешь – и на том спасибо.

Атмосферный мотор К15B требует бензин АИ‑95.
Атмосферный мотор К15B требует бензин АИ‑95.

Зато моторчик очень экономичный. Попробовал покрутить его «от души» на городских магистралях – и средний расход топлива нехотя поднялся до 7,3 л/100 км пути. При обычной езде по городу машина расходует около 6,5 л.

Оснащение

Jimny доступен в двух комплектациях: GL (попроще) и GLX. В обеих есть подогрев передних сидений, фронтальные подушки и электронный ассистент спуска с горы и старта на подъеме. В обеих не предусмотрено кожаного салона – только ткань.

Поддержка Bluetooth есть в любой комплектации.
Поддержка Bluetooth есть в любой комплектации.

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Разница в версиях с точки зрения оснащения на самом деле небольшая: в «базе» кондиционер, галогеновые фары, полиуретановый руль и простенькая магнитола с CD-проигрывателем. В максимальном исполнении климат-контроль, светодиодные фары, кожаная обивка на руле и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. Начальная комплектация ничуть не проигрывает в потребительских качествах. Я бы выбрал именно ее.

И, к слову, именно такая модификация GL побывала у нас на тесте. Еще до публикации тест-драйва мы поинтересовались у наших подписчиков в ВК, сколько, на их взгляд, может стоить такая машина сегодня. Большинство назвали правильную сумму, которая при этом многих удивила. И, тем не менее, спорить с тем, что надежность и неприхотливость Jimny стоят этих денег, никто не стал: убедитесь сами в комментариях к этому видео:

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Константин Васильев
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 68
14.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+92