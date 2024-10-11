517 л.с., рама и пневмоподвеска — новый эталон внедорожника?

Опубликован подробный обзор нового китайского внедорожника Tank 700

Tank 700 – самая крупная и самая мощная модель в линейке. Флагман концерна GWM и по мощностным характеристикам, и по оснащению.

На российский рынок Tank 700 вышел в двух исполнениях – в стандартном и в версии подзаряжаемого гибрида Tank 700 Edition One.

Дизайн

Сейчас очень трудно создать автомобиль, который будет резко выделяться среди себе подобных, но при этом не будет вычурным, излишне крикливым. Дизайнерам GWM удалось найти золотую середину.

Tank 700 невозможно спутать ни с одним другим внедорожником. Нарочито брутальные, мужественные формы, сочетание плавных линий и острых граней, расширенные арки колес, решетка радиатора с практически обратным наклоном и характерные фары формируют мужественный, цельный облик.

Исполнение Edition One – и вовсе словно с другой планеты. Дизайн-пакет «Спорт» с карбоновыми элементами радикально меняет облик. Тюнинговым компаниям уже нечего делать – всё сделано за них.

Вне зависимости от варианта исполнения Tank 700 – очень большой автомобиль. Длина – 5,1 м, ширина – 2,1 м. Высота – почти 2 метра. Это высокая машина, но Tank 700 войдет в стандартный гараж и заедет в подземный паркинг.

Эргономика и оснащение

Tank 700 симпатичен тем, что конструкторы и дизайнеры сумели создать удачный сплав новомодных решений и традиционных подходов, не уводя внедорожник в разряд электронных игрушек.

Например, любителей современных решений порадуют крупные экраны панели приборов и мультимедийной системы. Но при этом сохранены физические кнопки и клавиши наиболее «горячих» функций и систем, которые могут понадобиться водителю в любой момент.

Один ряд кнопок отдан управлению полноприводной трансмиссией – от блокировок дифференциалов до активации танкового разворота. Другой отвечает за климат-контроль.

Среди неожиданных приятных решений – изящные жидкокристаллические часы, которые легким движением руки превращаются в… кнопку пуска двигателя! И это при том, что физическая кнопка Start/Stop тоже есть! Зачем это сделано? Так интереснее!

Среди прочего оснащения:

амбиентная подсветка

двухместная беспроводная зарядка для смартфонов

потоковое видео на зеркало заднего вида

акустическая система на 16 динамиков

проекция приборов на лобовое стекло

оттоманка в сиденье водителя и переднего пассажира

Все сиденья имеют не только обогрев и вентиляцию, но и встроенные массажеры. Во все – включая задние!

А довершает картину «звездное небо» над головой, которое тоже можно настраивать. Особо хорош, например, «метеоритный дождь».

Даже трудно сказать, где в этом внедорожнике главные места – спереди или сзади. Мало того, что сзади огромный запас пространства над головой: сидящие сзади могут самостоятельно настраивать микроклимат, аудиосистему, управлять функцией массажа, на дверях имеются шторки с электроприводом – и, конечно же, любоваться «звездным небом» удобнее именно со второго ряда.

Багажник

Tank 700 – автомобиль универсальный. Он не только дружелюбен к водителю и пассажирам. Он любит даже багаж.

Первое и главное: гигантский багажник объемом почт 500 литров – это если мерить по оконную линию. Под потолок – еще больше. А если сложить задние сиденья – 1600 литров.

Тянуться не нужно: сиденья складываются и раскладываются электроприводом. И есть клавиша управления задней пневмоподвеской: Tank 700 услужливо приседает, снижая погрузочную высоту.

Если нужно перевезти более габаритный груз, его можно закрепить на крыше: багажные релинги входят в базовое оснащение.

Если и этого мало, можно поставить ТСУ. Оно вписано в ОТТС, поэтому не возникнет проблем с Госавтоинспекцией. И, что особенно важно, Tank 700 позволяет таскать прицепы полной массой до 2,5 тонн!

Мотор V6 + гидроавтомат

Tank 700 – машина тяжелая, как и положено рамному внедорожнику. Такому автомобилю нужен мощный двигатель.

Компания GWM накопила немалый опыт в разработке и производстве гибридных машин разных классов, поэтому Tank 700 можно считать вершиной пройденного за долгие годы пути.

Оба автомобиля – гибридные. Но при этом – принципиально разные.

У обычного Tank 700 – трехлитровый бензиновый двигатель V6. Полностью алюминиевый, с плазменным напылением на стенках цилиндров. С комбинированным впрыском, который позволяет избежать нагара на клапанах, с двумя турбинами с изменяемой геометрией и с цепным приводом ГРМ.

Моторов такого класса даже в Китае – наперечет. В России этот двигатель ставится только на Tank 500. Но у «семисотого» мотор – с новыми прошивками. Мощность та же – 354 л.с., а максимальный крутящий момент выше – 560 Нм. На Танке 500 – 500 Нм.

Мотор не требует какого-либо особого к себе отношения. Он рассчитан на бензин АИ-95, требует обычного масла 5W30, которое нужно заменить через 10 000 км, а затем – через каждый 15 000 км.

В паре с мотором работает 9-ступенчатая гидромеханическая коробка передач, которая способна переваривать сумасшедший крутящий момент – 900 Нм.

Коробка – разработка компании GWM. И, судя по накопленному опыту, коробка очень надежная.

Гибридные версии

А теперь – о гибридной технологии. Стандартный Tank 700 оснащен так называемым мягким гибридом. Эта система хорошо нам известная по Танку 500. Что такое мягкий гибрид? Это стартер-генератор, который лишь слегка помогает бензиновому мотору. Такая система облегчает старт тяжелой машине, позволяя слегка экономить топливо.

Tank 700 в исполнении Edition One – совсем другая машина. Это подзаряжаемый гибрид! Благодаря тому, что запасное колесо размещено на двери (и это не докатка, а полноразмерное колесо на легкосплавном диске), под полом багажника удалось разместить литий-ионную батарею емкостью 37 кВТ*ч.

Таких машин GWM в Россию еще не поставлял. И это принципиально новый шаг и – новые возможности.

Процесс зарядки и запас хода

По левому борту размещен зарядный разъем стандарта GB/T, который включен в перечень обязательных для российских ЭЗС.

На полный заряд 338-вольтовой батареи постоянным током (на быстрой ЭЗС) уходит час. А на зарядку от 20% до 80% требуется всего 22 минуты.

Такой Tank 700 может ехать только на электрической тяге со скоростью до 120 км/ч. Запас хода на чистой электротяге – 100 км. При относительно небольших пробегах дом-работа-дом можно ездить только на электричестве.

Машина может двигаться только на бензиновой тяге – на высоких скоростях и когда батарея разряжена. То есть мы не привязаны к розетке! Наконец, возможен комбинированный режим движения. А поскольку электромотор пиковой мощностью 120 кВт встроен между ДВС и коробкой передач, сохранены все внедорожные способности машины.

И еще один приятный момент, который оценят даже люди, далекие от техники: подзаряжаемый гибрид позволяет раздавать энергию! На стоянке – будь то городская черта или берег реки – вы можете пользоваться Танком 700 как электростанцией.

Предельная мощностью подключения – 3,3 кВт. Можно подключить всё – от электрочайника до электрогриля. Не говоря уже про свет и музыкальную установку. При полностью заряженной батарее машина способна отдавать максимум энергии на протяжении 8 часов – хватит на долгие посиделки!

Динамика разгона

Подзаряжаемый Tank 700 Hi4-T – это реально пушка!

Суммарная отдача гибридной установки – 517 л.с. и 800 Нм. Поскольку на старте активно помогает электромотор, динамика – как у спорткара. Разгон до 100 км/ч – за 5,9 с! При этом гибридный Tank 700 – экономичный автомобиль. Несмотря на массу и габариты.

Полный привод

Благодаря тому, что электромотор у гибридного Танка 700 всегда расположен между ДВС и коробкой передач, он в любом случае остается серьезным внедорожником с весьма внушительным арсеналом:

после коробки передач размещена раздаточная коробка с понижением 2,64

и в переднем, и в заднем мосту – блокируемые дифференциалы

Наконец, еще одно важнейшее преимущество – пневмоподвеска с активными амортизаторами.

На всех четырех колесах – пневмостойки, которые позволяют регулировать дорожный просвет в широком диапазоне. Минимум – 195 мм, максимум – 325 мм. Очень сложно найти на рынке внедорожники с таким клиренсом.

Драматическое увеличение клиренса возможно благодаря тому, что у машины активные стабилизаторы поперечной устойчивости. На скорости они выполняют свои непосредственные обязанности, снижая крены кузова в поворотах. А на бездорожье электропривод размыкает стабилизаторы, что позволяет увеличить ход подвески на 60 мм.

Амортизаторы – тоже активные. Амортизаторы с электромагнитным управлением CDC (Continuous Damping Control) подстраиваются под особенности дорожного покрытия с частотой работы 100 раз в секунду, обеспечивая идеальную плавность хода.

Электронные помощники

Все перечисленные технологии объединены в единую систему, которая позволяет водителю выбирать по своему усмотрению 11 режимов движения – от асфальтовых до внедорожных.

Внедорожные ассистенты помогают не только на спуске и на подъеме. Есть, например, ассистент движения вброд, который подскажет водителю фактическую глубину преодолевамого брода – а она может доходить до 900 мм. Это, к слову, один из самых высоких показателей в классе.

Реализована функция «танкового разворота», когда электроника придерживает обороты заднего внутреннего к повороту колеса, позволяя таким образом уменьшить радиус разворота.

На асфальте Tank 700 – тоже друг и помощник. Количество ассистентов водителя – запредельное:

адаптивный круиз-контроль

функция автоматической парковки

системы защиты от опрокидывания

система помощи при движении задним ходом…

Всё, что вы когда-либо слышали об активных помощниках водителю, реализовано в Танке 700.

Автомобиль даже запоминает последние 50 метров пути – и может самостоятельно выехать обратно, если вы по каким-то причинам затрудняетесь это сделать.

На страже безопасности – передние, боковые подушки и шторки безопасности.

Адаптация для российских условий

Tank 700 подготовлен для эксплуатации в наших условиях. Есть:

расширенный зимний пакет

дополнительная антикоррозионная обработка

омыватель камеры заднего вида

бачок стеклоомывателя на 4,5 л

Tank 700 можно обслужить у любого из 64 дилеров по всей стране. Уровень обеспеченности запчастями составляет на данный момент 95% – то есть практическую любую запчасть можно оперативно доставить с центрального склада запчастей. А все основные расходники всегда есть у дилеров.

Марка Tank обеспечивает сервисную поддержку в пути на расстоянии до 500 км от ближайшего дилера. И все это покрывается длинной гарантией: 5 лет. А на батарею – 8 лет.

Tank 700 доступен в шести цветах кузова (платина, два варианта серого, зеленый и два варианта черного) и в четырех цветовых решениях интерьера (терракотовый, красный, коричневый и белый).

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