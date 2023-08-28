Новый японский хэтчбек от 1 750 000 рублей: плюсы и минусы индийской сборки

Новинка параллельного импорта – Suzuki Baleno, собранный в Индии.

Хэтчбек Suzuki Baleno выпускают не в Японии, а на индийском заводе Suzuki в Ахмадабаде.

Благодаря этому ценник по нынешним временам довольно приятный – от 1,7 до 2 млн рублей. Это уже здесь, в России, со всеми платежами – за новый Suzuki.

Но не станет ли индийская сборка проблемой в будущем? И что будет зимой? В поисках ответов мы взяли новенький Baleno GLX с 1,5‑литровым мотором и автоматом.

Suzuki Baleno. Цена в России от 1 750 000 ₽

Тонкий расчет

Первым делом меня тревожило общее качество: Индия – это не Япония.

Все кузовные панели подогнаны аккуратно. Средняя толщина краски – 100 мкм. Не рекорд, но и не провал. Капот и бампер стоит сразу укрыть защитной пленкой.

Моторный отсек оставил двойственное впечатление. По сегодняшним меркам доступ ко всем узлам и агрегатам потрясающий. Даже корпус автомата почти не закрыт. Но краски на железе почти нет, а мастика положена абы как. Жгуты проводов едва укрыты изолентой. Сколько всё это протянет в наших зимах – никто не знает.

Медиасистема удобна и интуитивно понятна. Есть система кругового обзора, изображение с боковых камер лучше, чем с задней.

Интерьерный пластик – жесткий. ­Пригнано всё качественно, а сколько продержатся материалы – пока неясно. В жаркую погоду возможностей однозонного климат-контроля хватает.

Хотя стран с холодным климатом в списке официальных поставок нет, у Baleno есть обогрев сидений.

Салон простенький, но аккуратный. Жесткий пластик не гуляет при нажатии, а значит, на точках крепления особо не экономили и сверчки не должны проявиться. По крайней мере, на ранних пробегах.

Эргономика сносная – руль регулируется по двум направлениям, сиденье удобное, хотя набивку хотелось бы пожестче. А еще к климат-контролю добавили обогрев сидений. Чего я точно не ожидал увидеть в хэтчбеке В‑класса, так это дефлекторов вентиляции для второго ряда. Как и проекционного дисплея.

Второй ряд по простору сравним с Rio или Солярисом. А вот верхние дефлекторы вентиляции – редкость для простых машин. Багажник мал и вместит разве что пару больших чемоданов. Не забыли про крюки и освещение. В подполье – узкая докатка. Толстая шумоизоляция – это уже ­«неуставная» доработка.

Но вот на роль семейной машины Baleno едва ли тянет. На втором ряду места заметно меньше, чем в Весте или Рапиде, но с корейцами вроде Соляриса вполне сравнимо. А вот багажник мал: явно меньше 300 литров, хотя паспортные данные чуть более оптимистичны. Перевести коляску или велосипед будет весьма сложно. Увеличить пространство за счет уровня пола не выйдет – подполья, считай, нет – там только узкая докатка.

ВСЕ ПО ДВА

С двумя миллионами сегодня не разгуляешься. Кроме Baleno, новых хэтчбеков к нам почти не везут, но есть альтернативы среди седанов. Разумеется, это сплошь Китай.

JAC J7 у нас продается давно и определенной популярностью пользуется. Базовая версия с мотором 1.5 и механической коробкой стоит 1,9 млн рублей. В такой машине есть простенькая медиасистема, тканевая обивка и кондиционер. Следующая версия Comfort (также с механикой) обойдется в 2 млн. А если хочется вариатор, то это уже максимальная комплектация Luxury за 2,15 млн рублей.

JAC J7 Jetta VA3

Еще один китайский седан – Jetta VA3. Цена – от 1,7 до 2 млн. Плюс в том, что в его основе хорошо известный нам седан Volkswagen Polo на платформе PQ25. У него такой же шестиступенчатый автомат Aisin. А бензиновый двигатель 1.5 мощностью 110 л. с. – из линейки ЕА211, отчасти унифицирован со знакомым нам мотором 1.6. С покупкой запасных частей и надежностью не должно быть проблем.

Но по сравнению с Рапидом и Polo седан Jetta VA3 сильно упрощен. Материалы салона дешевле, сэкономили на регулировке руля по вылету. Между багажником и салоном стоит перегородка – разложить спинки второго ряда нельзя. И скверная шумоизоляция.

А еще она танцует!

Под капотом Suzuki бензиновый двигатель 1.5 мощностью 103 л. с. Атмосферник с чугунным блоком – хорошая новость! Еще и потому, что этот мотор ставят на Jimny, а значит купить расходники для регулярных ТО проще. Работает двигатель в паре с четырехступенчатой гидромеханикой Aisin, которая также ходит долго. Тем более на легком хэтчбеке.

Конечно, ждать прыти от 103‑сильного мотора в сочетании с четырехступкой не приходится. Если сам двигатель с живым характером, то растянутые передачи автомата съедают весь его потенциал. Но когда снаряженная масса меньше тонны, полностью украсть его невозможно. Так что даже с такой связкой Suzuki Baleno не только весело разгоняется, но весьма рачителен к топливу. В среднем укладывается в 7 л/100 км.

Baleno воспринимается шустрым даже несмотря на неоднозначное поведение задней подвески. В целом баланс шасси смещен в сторону комфорта. Двигатель К15В объемом 1,5 литра знаком нам по Jimny. От него же перекочевала и маленькая аккумуляторная батарея.

Компактные хэтчи с небольшим задним свесом обычно бывают задорными и послушными в управлении. Но Baleno не тот случай – задняя подвеска работает так, что вызывает уход с курса.

Отрадно, что плавность хода неплоха – сказывается ориентированность машины на страны третьего мира. Акустический комфорт машины в заводском исполнении мне не удалось оценить – автомобиль сразу обнесли дополнительным слоем шумоизоляции по всему кузову. Полагаю, что всё без откровений: и мотор хорошо слышно, и шины.

Почему бы и нет

Если вы ездите преимущественно один или с единственным пассажиром, то Suzuki Baleno наверняка понравится. Но если нужна еще и вместимость, то лучше поискать что-то другое.

Конечно, у Baleno, ввезенного из Индии альтернативными путями, нет заводской гарантии. Но проверенные агрегаты дают надежду, что больших проблем возникнуть не должно. Если ищете небольшой, надежный и экономичный автомобиль – почему бы и нет?

Suzuki Baleno

Длина / ширина / высота / база 3995 / 1745 / 1470 / 2520 мм

3995 / 1745 / 1470 / 2520 мм Снаряженная / полная масса 985 / 1430 кг

985 / 1430 кг Объем багажника 355 л

355 л Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,6 с

11,6 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1460 см³; 76 кВт / 103 л.с. при 6000 об/мин; 138 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1460 см³; 76 кВт / 103 л.с. при 6000 об/мин; 138 Н·м при 4000 об/мин Расход топлива: смешанный цикл 4,4 л/100 км

4,4 л/100 км Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 37 л

АИ-92-95 / 37 л Трансмиссия передний привод; А4