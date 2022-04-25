Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — журнал За рулем

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»

Нива - самый дешевый внедорожник в мире. Альтернативу ей мы присмотрели на вторичке: это Suzuki Jimny 2007 года выпуска с честным пробегом в 80 тысяч километров. Кто в этой паре интереснее? А вот тут интрига!

Материалы по теме
Нива-трехдверка — обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто

Нива — один из самых дешевых автомобилей на рынке. Даже УАЗ Хантер стоит больше миллиона рублей. Остальные еще дороже. Если хочется чего-то другого — дорога только на вторичный рынок. А что может быть ближе к Ниве, чем другой легендарный трехдверный внедорожник — Suzuki Jimny?

Они близки по габаритам, мощности и внедорожным способностям. Всем, кроме цены — наша Лада Нива в версии Урбан стоит около 900 тысяч рублей по состоянию на 15 марта 2022 года.

Если ищете Suzuki примерно за те же деньги, придется рассчитывать на машину 2007–2008 года, не моложе. Есть ли смысл брать или от воспетой сузуководами надежности к этому возрасту не остается и следа? Ответ даст Jimny 2007 года выпуска с честным пробегом в 80 тысяч километров.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Двойники

Материалы по теме
3 внедорожника, которые круче Нивы (и за те же деньги)

«Джимник» выпускался два десятка лет и внешне почти не менялся. Машины конца 90‑х и 2010‑х отличаются нюансами, которые не каждый заметит.

Нива еще старше и в этом апреле справляет 45‑летний юбилей! Приятно, что качество нынешних машин куда лучше тех, что выпускались 15 лет назад. Но к точности регулировки дверных замков это не относится. Дверью надо хлопать сильно.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»По архитектуре передняя панель схожа с нивовской. Зато посадка удобнее, а руль регулируется по углу наклона.
По архитектуре передняя панель схожа с нивовской. Зато посадка удобнее, а руль регулируется по углу наклона.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Обод руля и подрулевой переключатель отполировались за 80 тысяч километров.
Обод руля и подрулевой переключатель отполировались за 80 тысяч километров.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Обивка на подлокотнике двери за долгие годы почти не стерлась.
Обивка на подлокотнике двери за долгие годы почти не стерлась.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Передние сиденья не отличаются выраженным профилем, но удобны. Набивка мягкая, но это не вредит.
Передние сиденья не отличаются выраженным профилем, но удобны. Набивка мягкая, но это не вредит.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»На втором ряду еще теснее, чем в Ниве. А багажник вообще номинальный — влезет только пара рюкзаков.
На втором ряду еще теснее, чем в Ниве. А багажник вообще номинальный — влезет только пара рюкзаков.

Материалы по теме
Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом

А в Suzuki — не надо хлопать! Замки мягче работают, а сама машина от сильного хлопка качается так, что боишься, как бы не опрокинулась.

Во многих мелочах Джимник качественнее. Это касается и сборки, и даже усилия на кнопках. И что уж говорить про эргономику — высокая посадка Suzuki с регулируемым рулем всяко лучше позы «кузнечика» в Ниве. Хотя рослым водителям будет одинаково неудобно в обеих машинах.

А на ходу Нива интереснее! Единственное преимущество Suzuki — наличие автомата, очень важно для многих.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Новая передняя панель не в пример лучше и удобнее той, что выпускалась до 2020 года. Только большой жигулевский руль портит вид. Частокол рычагов и табличка со схемой — прямиком из 1977 года. Включается всё уверенно, хоть и с усилием. Обогрев передних сидений есть уже во второй версии Luxe, а вот кондиционер только у самых дорогих Урбан и Блэк.
Новая передняя панель не в пример лучше и удобнее той, что выпускалась до 2020 года. Только большой жигулевский руль портит вид. Частокол рычагов и табличка со схемой — прямиком из 1977 года. Включается всё уверенно, хоть и с усилием. Обогрев передних сидений есть уже во второй версии Luxe, а вот кондиционер только у самых дорогих Урбан и Блэк.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Сиденья просты и удобны, но бесформенны. Более развитая боковая поддержка не помешала бы.
Сиденья просты и удобны, но бесформенны. Более развитая боковая поддержка не помешала бы.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»На втором ряду тесно, но места куда больше, чем в «Джимнике».
На втором ряду тесно, но места куда больше, чем в «Джимнике».

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Отопитель с тремя регуляторами быстро нагревает маленький салон и шумит куда меньше, чем старая печка.
Отопитель с тремя регуляторами быстро нагревает маленький салон и шумит куда меньше, чем старая печка.

В Jimny передний мост подключается жестко, а значит в обычной жизни автомобиль заднеприводный. Масса случаев, когда не слишком опытные водители забывают после зимы отключить передний мост — и всё, к концу летнего сезона приезжают на переборку трансмиссии.

Короткая база, очень «длинный» руль и мягкая подвеска — тоже на любителя. Чтобы удерживать машину на скользкой дороге, надо постоянно работать рулем. А каждая встречная фура с мощной воздушной волной приносит незабываемые ощущения!

Материалы по теме
Что взять за ≈2,3 млн рублей: новый VW Taos или Range Rover с пробегом?

У Лады полный привод — постоянный. А несущий кузов гарантирует низкий центр тяжести при сохранении отличной «геометрии».

Нива лучше едет по любому типу дорог, абсолютно не уступая Suzuki на разбитых участках. Ее не сносит от каждого дуновения ветра, она стабильнее на трассе и неплохо держит намеченную траекторию. Конечно, не идеал — короткая колесная база и высокий центр тяжести тоже требуют внимания. Но момент, когда Нива захочет развернуться поперек дороги, наступает позже.

На бездорожье оба автомобиля шикарны. С той разницей, что на Suzuki можно и ползти, а на Ниве проходить гиблые места надо исключительно ходом.

Необременительные

Поразительно, но оба внедорожника близки не только идеологически, но и в затратах на содержание — хотя с нюансами.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Несмотря на то, что машина хранится не на улице, коррозия все равно проступает на многих панелях.
Несмотря на то, что машина хранится не на улице, коррозия все равно проступает на многих панелях.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Краска тонкая, и на капоте быстро появляются сколы до металла. Ржавчина не заставит себя ждать.
Краска тонкая, и на капоте быстро появляются сколы до металла. Ржавчина не заставит себя ждать.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»У «Джимника» нестандартная узкая батарея. Обычная сюда не влезет, что нужно учитывать при замене АКБ.
У «Джимника» нестандартная узкая батарея. Обычная сюда не влезет, что нужно учитывать при замене АКБ.

Агрегаты Jimny надежны. Даже двигатель объемом 1,3 литра живуч, и довести его до агонии можно только наплевательским отношением к плановому обслуживанию. Главное, не забывать на машине ездить — и не только «тошнить», но иногда и «прожигать». При небольших пробегах да в пенсионерском стиле очень быстро образуется нагар, а прокладки и сальники мгновенно травят масло.

Надежен и четырехступенчатый автомат Aisin, за что нужно принести в жертву расход топлива — в среднем 11,5–12 литров на сотню. Многовато для однотонного крохотного внедорожника. Впрочем, Нива потребляет не меньше.

Материалы по теме
Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

Из основных агрегатов и узлов нужно не забывать поглядывать на рулевой редуктор, который любит гнать масло через прокладки. Если что-то сломается, то запчасти на Jimny придется искать и бюджетным ремонт не будет — особенно сейчас.

Главным источником головной боли остается коррозия. Даже если машина хранится в теплых и сухих условиях, очаги ржавчины неизбежны. Причем это касается не только наружных панелей. Куда страшнее то, что гниют и зоны крепления кузова к раме.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»Под капотом умещается только стандартное колесо 185/75 R16. Потому во всех комплектациях, кроме базовой «Классик», оно считается «докаткой».
Под капотом умещается только стандартное колесо 185/75 R16. Потому во всех комплектациях, кроме базовой «Классик», оно считается «докаткой».

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»По нашей методике замеров багажник вмещает чуть больше 200 литров.
По нашей методике замеров багажник вмещает чуть больше 200 литров.

После перевода Нивы на основной конвейер, где когда-то выпускалась Приора, ситуация с антикорозионной стойкостью стала лучше. И качество окраски выше. Первые годы точно не стоит беспокоиться. С техникой немного сложнее. Основные узлы трансмиссии изначально работают на пределе нагрузок, и это сказывается на ресурсе. Да и качество обработки шестерен в коробке и мостах до сих пор оставляет желать лучшего.

Материалы по теме
Смирись — это же Нива! 4 «фирменные» неполадки в трансмиссии

Но двигатель и трансмиссия — не главные источники головной боли. В первую очередь подводят всякие мелочи — приводной ремень, реле или датчики. Они на Ниве не отличаются надежностью и качеством.

Плюсом Нивы остается то, что ремонт любой сложности не повергнет в шок от стоимости. А почти все запчасти можно найти в ближайшем магазине. Недорого и обслуживание, даже если делать его у «официала»: раза в полтора дешевле, чем у Джимни. Только обслуживать Ниву надо каждые 10 тысяч километров, а не раз в 15 тысяч км, как остальные Лады.

Выводы экспертов и технические данные — на следующей странице.

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»

Нива — самый дешевый внедорожник в мире. Альтернативу ей мы присмотрели на вторичке: это Suzuki Jimny 2007 года выпуска с честным пробегом в 80 тысяч километров. Кто в этой паре интереснее? А вот тут интрига!

Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328702Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328706Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328711Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328707Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328704Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328705Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328696Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328695Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328697Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328699Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328709Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328708Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328710Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328700Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328698Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328703Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328701Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328713Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328712Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки» — фото 1328714Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»
Наше новое видео
Легендарный «шестисотый» из 1990-х — ретротест Мерседеса W140
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров3426
Оцените материал
2:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: