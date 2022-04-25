Что взять за 0,9 млн рублей? Новая Нива против бэушной «японки»

Нива - самый дешевый внедорожник в мире. Альтернативу ей мы присмотрели на вторичке: это Suzuki Jimny 2007 года выпуска с честным пробегом в 80 тысяч километров. Кто в этой паре интереснее? А вот тут интрига!

Нива — один из самых дешевых автомобилей на рынке. Даже УАЗ Хантер стоит больше миллиона рублей. Остальные еще дороже. Если хочется чего-то другого — дорога только на вторичный рынок. А что может быть ближе к Ниве, чем другой легендарный трехдверный внедорожник — Suzuki Jimny?

Они близки по габаритам, мощности и внедорожным способностям. Всем, кроме цены — наша Лада Нива в версии Урбан стоит около 900 тысяч рублей по состоянию на 15 марта 2022 года.

Если ищете Suzuki примерно за те же деньги, придется рассчитывать на машину 2007–2008 года, не моложе. Есть ли смысл брать или от воспетой сузуководами надежности к этому возрасту не остается и следа? Ответ даст Jimny 2007 года выпуска с честным пробегом в 80 тысяч километров.

Двойники

«Джимник» выпускался два десятка лет и внешне почти не менялся. Машины конца 90‑х и 2010‑х отличаются нюансами, которые не каждый заметит.

Нива еще старше и в этом апреле справляет 45‑летний юбилей! Приятно, что качество нынешних машин куда лучше тех, что выпускались 15 лет назад. Но к точности регулировки дверных замков это не относится. Дверью надо хлопать сильно.

По архитектуре передняя панель схожа с нивовской. Зато посадка удобнее, а руль регулируется по углу наклона.

Обод руля и подрулевой переключатель отполировались за 80 тысяч километров. Обивка на подлокотнике двери за долгие годы почти не стерлась.

Передние сиденья не отличаются выраженным профилем, но удобны. Набивка мягкая, но это не вредит. На втором ряду еще теснее, чем в Ниве. А багажник вообще номинальный — влезет только пара рюкзаков.

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А в Suzuki — не надо хлопать! Замки мягче работают, а сама машина от сильного хлопка качается так, что боишься, как бы не опрокинулась.

Во многих мелочах Джимник качественнее. Это касается и сборки, и даже усилия на кнопках. И что уж говорить про эргономику — высокая посадка Suzuki с регулируемым рулем всяко лучше позы «кузнечика» в Ниве. Хотя рослым водителям будет одинаково неудобно в обеих машинах.

А на ходу Нива интереснее! Единственное преимущество Suzuki — наличие автомата, очень важно для многих.

Новая передняя панель не в пример лучше и удобнее той, что выпускалась до 2020 года. Только большой жигулевский руль портит вид. Частокол рычагов и табличка со схемой — прямиком из 1977 года. Включается всё уверенно, хоть и с усилием. Обогрев передних сидений есть уже во второй версии Luxe, а вот кондиционер только у самых дорогих Урбан и Блэк.

Сиденья просты и удобны, но бесформенны. Более развитая боковая поддержка не помешала бы. На втором ряду тесно, но места куда больше, чем в «Джимнике».

Отопитель с тремя регуляторами быстро нагревает маленький салон и шумит куда меньше, чем старая печка.

В Jimny передний мост подключается жестко, а значит в обычной жизни автомобиль заднеприводный. Масса случаев, когда не слишком опытные водители забывают после зимы отключить передний мост — и всё, к концу летнего сезона приезжают на переборку трансмиссии.

Короткая база, очень «длинный» руль и мягкая подвеска — тоже на любителя. Чтобы удерживать машину на скользкой дороге, надо постоянно работать рулем. А каждая встречная фура с мощной воздушной волной приносит незабываемые ощущения!

У Лады полный привод — постоянный. А несущий кузов гарантирует низкий центр тяжести при сохранении отличной «геометрии».

Нива лучше едет по любому типу дорог, абсолютно не уступая Suzuki на разбитых участках. Ее не сносит от каждого дуновения ветра, она стабильнее на трассе и неплохо держит намеченную траекторию. Конечно, не идеал — короткая колесная база и высокий центр тяжести тоже требуют внимания. Но момент, когда Нива захочет развернуться поперек дороги, наступает позже.

На бездорожье оба автомобиля шикарны. С той разницей, что на Suzuki можно и ползти, а на Ниве проходить гиблые места надо исключительно ходом.

Необременительные

Поразительно, но оба внедорожника близки не только идеологически, но и в затратах на содержание — хотя с нюансами.

Несмотря на то, что машина хранится не на улице, коррозия все равно проступает на многих панелях. Краска тонкая, и на капоте быстро появляются сколы до металла. Ржавчина не заставит себя ждать.

У «Джимника» нестандартная узкая батарея. Обычная сюда не влезет, что нужно учитывать при замене АКБ.

Агрегаты Jimny надежны. Даже двигатель объемом 1,3 литра живуч, и довести его до агонии можно только наплевательским отношением к плановому обслуживанию. Главное, не забывать на машине ездить — и не только «тошнить», но иногда и «прожигать». При небольших пробегах да в пенсионерском стиле очень быстро образуется нагар, а прокладки и сальники мгновенно травят масло.

Надежен и четырехступенчатый автомат Aisin, за что нужно принести в жертву расход топлива — в среднем 11,5–12 литров на сотню. Многовато для однотонного крохотного внедорожника. Впрочем, Нива потребляет не меньше.

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Из основных агрегатов и узлов нужно не забывать поглядывать на рулевой редуктор, который любит гнать масло через прокладки. Если что-то сломается, то запчасти на Jimny придется искать и бюджетным ремонт не будет — особенно сейчас.

Главным источником головной боли остается коррозия. Даже если машина хранится в теплых и сухих условиях, очаги ржавчины неизбежны. Причем это касается не только наружных панелей. Куда страшнее то, что гниют и зоны крепления кузова к раме.

Под капотом умещается только стандартное колесо 185/75 R16. Потому во всех комплектациях, кроме базовой «Классик», оно считается «докаткой». По нашей методике замеров багажник вмещает чуть больше 200 литров.

После перевода Нивы на основной конвейер, где когда-то выпускалась Приора, ситуация с антикорозионной стойкостью стала лучше. И качество окраски выше. Первые годы точно не стоит беспокоиться. С техникой немного сложнее. Основные узлы трансмиссии изначально работают на пределе нагрузок, и это сказывается на ресурсе. Да и качество обработки шестерен в коробке и мостах до сих пор оставляет желать лучшего.

Но двигатель и трансмиссия — не главные источники головной боли. В первую очередь подводят всякие мелочи — приводной ремень, реле или датчики. Они на Ниве не отличаются надежностью и качеством.

Плюсом Нивы остается то, что ремонт любой сложности не повергнет в шок от стоимости. А почти все запчасти можно найти в ближайшем магазине. Недорого и обслуживание, даже если делать его у «официала»: раза в полтора дешевле, чем у Джимни. Только обслуживать Ниву надо каждые 10 тысяч километров, а не раз в 15 тысяч км, как остальные Лады.

Выводы экспертов и технические данные — на следующей странице.