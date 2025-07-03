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Надежно! Этот китайский кроссовер нас удивил

«За рулем» рассказал о ресурсе мотора и коробки китайского кроссовера Haval F7

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает о подержанных Haval F7, которые, судя по отзывам, оказались на удивление надежными машинами.

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Умеренные цены, богатое оснащение, клиренс 190 мм, высокие оценки в краш-тесте, да и внешность дорестайлингового Haval F7 (обновление прошло в 2024-м) – все говорит о том, что к машине стоит присмотреться. Но не только поэтому!

Как выясняется на данном этапе, подержанные F7 если и расстраивают владельца, то только по мелочам. Вот, например, что известно по моторам и коробкам.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Моторов два – GW4B15 1.5 (150 л.с.) и GW4C20NT 2.0 (190 л. с.). Оба сочетаются и с передним, и с полным приводом. Непосредственный впрыск, турбонаддув, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. У младшего блок алюминиевый и ресурс в районе 250 тысяч км, у старшего чугунный – способен уехать за 300 тысяч км. У мотора 1.5 отмечены отдельные поломки топливного насоса.

У обоих на небольших пробегах отказывали фазорегуляторы или турбокомпрессоры, но это скорее редкость, чем система. Основная проблема – накопление нагара и закоксовка, что проявляется в растущем расходе масла после 100 тысяч км. Прочищать систему вентиляции картерных газов (EGR) тоже придется.

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Во всех версиях служит 7-ступенчатый робот GWM 7DCT450 с двумя сцеплениями, созданный при участии немецких инженеров. У сцепления, мехатроника и редукторной части общая масляная ванна. Блок мехатроника и узел сцепления несут логотипы BorgWarner. Относительно благополучный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. До 100 тысяч км жалобы сводятся к появлению пинков и рывков, а лечится это обычно прошивками – калибровкой сцепления. У полноприводной трансмиссии на основе многодисковой муфты BorgWarner особых болячек пока не выявлено.

А как у подержанного Haval F7 с подвеской, тормозами, рулевым, электроникой и кузовом? Об этом – в июньском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Haval F7 I: 2018–2024» из журнала «За рулем» № 07 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 34787
03.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-58