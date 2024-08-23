Моторы 1.5 и 2.0, высокий клиренс: популярный доступный «китаец» обновился

Haval начал продажи в России нового кроссовера F7 по цене 2,7-3,5 млн рублей

Дилеры Haval начали продажи в России кроссовера F7 нового поколения по цене от 2,7 до 3,5 млн рублей. Длина автомобиля равна 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс – от 183 до 191 мм.

Автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа.

В базовую версию входят шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и система кругового обзора, тканевая отделка сидений.

В самой старшей комплектации есть панорамная крыша, вентиляция передних кресел, датчик бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков.

Haval F7

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Haval.ru