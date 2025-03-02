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Лучшие «китайцы» с пробегом, которые стоят дешевле 1,5 млн рублей

Топ-5 «китайцев» с пробегом по цене до 1,5 млн рублей

Издание Autonews перечислило относительно свежие китайские кроссоверы не дороже 1,5 млн рублей. В числе доступных вариантов Chery Tiggo 4 Pro, Haval F7, Geely Atlas, Changan CS35 Plus и Kaiyi X3.

Chery Tiggo 4 Pro 2020 года доступен за 1,3–1,4 млн рублей с пробегом менее 100 тыс. км. На рынке присутствуют в основном базовые комплектации с механикой. Новый Tiggo 4 без пробега стоит 1,97 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

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Что касается Haval F7, то за 1,5 млн рублей можно найти экземпляры 2019 года с пробегом около 100 тыс. км или же более свежие 2021 года с пробегом 65 тыс. км. Новый автомобиль стоит от 2,84 млн рублей.

Geely Atlas первой генерации встречается в продаже достаточно часто. Автомобили 2019 года с пробегом 75–97 тыс. км можно приобрести за 1,41 млн рублей. По техническому состоянию требуется лишь замена тормозных колодок. Цена нового Atlas второго поколения начинается от 3,5 млн рублей.

Geely Atlas
Geely Atlas

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Changan CS35 Plus 2019 года также доступен за 1,5 млн рублей. За 1,4 млн рублей можно найти машину с пробегом 61 тыс. км, требующую только планового ТО. Однако за 1,245–1,28 млн рублей доступны топовые версии с пробегом 120–145 тыс. км, но с окрашенными кузовными элементами и незначительными техническими проблемами.

Подержанный Kaiyi X3 стоит 1,48–1,49 млн рублей за экземпляры 2023 года с пробегом 16–19 тыс. км. Эти авто оснащены современными опциями, но требуют замены АКП. Новый X3 стоит от 2,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

Chery Tiggo 4 Pro
Haval F7
Geely Atlas
Changan CS35 Plus
Kaiyi X3

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Производители
Количество просмотров 7
02.03.2025 
Фото:Unsplash | Производители
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