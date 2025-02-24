Китайский кроссовер из парка «За рулем»: что показала зима
Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7
- Изготовитель – Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года
- Пробег на момент отчета – 13 500 км
За адаптацию к зиме наш Haval F7 нового поколения хочется похвалить.
Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять, чтобы очистить щетки и стекло от льда: переводить их в сервисный режим не требуется. Двери полностью прикрывают пороги, которые остаются совершенно чистыми, какими бы грязными не были дороги.
Двухзонный климат-контроль работает очень эффективно.
Особенно хорош электрический обогрев лобового стекла: нужно подождать примерно минуту, чтобы стекло полностью оттаяло.
Пока нет проблем и с выезжающими дверными ручками: недавно помыл машину в 15‑градусный мороз – всё работает.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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