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Китайский кроссовер из парка «За рулем»: что показала зима

Эксперт Виноградов: Haval F7 2024 за адаптацию к зиме можно похвалить

Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 13 500 км
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

За адаптацию к зиме наш Haval F7 нового поколения хочется похвалить.

Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять, чтобы очистить щетки и стекло от льда: переводить их в сервисный режим не требуется. Двери полностью прикрывают пороги, которые остаются совершенно чистыми, какими бы грязными не были дороги.

Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять/
Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять/

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Двухзонный климат-контроль работает очень эффективно.

Особенно хорош электрический обогрев лобового стекла: нужно подождать примерно минуту, чтобы стекло полностью оттаяло.

Пока нет проблем и с выезжающими дверными ручками: недавно помыл машину в 15‑градусный мороз – всё работает.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 24
24.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-40