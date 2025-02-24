Китайский кроссовер из парка «За рулем»: что показала зима

Эксперт Виноградов: Haval F7 2024 за адаптацию к зиме можно похвалить

Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7

Изготовитель – Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия

– Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года

– с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 13 500 км

За адаптацию к зиме наш Haval F7 нового поколения хочется похвалить.

Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять, чтобы очистить щетки и стекло от льда: переводить их в сервисный режим не требуется. Двери полностью прикрывают пороги, которые остаются совершенно чистыми, какими бы грязными не были дороги.

Поводки стеклоочистителей можно полностью поднять/

Двухзонный климат-контроль работает очень эффективно.

Особенно хорош электрический обогрев лобового стекла: нужно подождать примерно минуту, чтобы стекло полностью оттаяло.

Пока нет проблем и с выезжающими дверными ручками: недавно помыл машину в 15‑градусный мороз – всё работает.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.