500 000 км без «капиталки»: 5 самых выносливых кроссоверов

Шорт-лист «неубиваемых» нашими дорогами моделей заполнили, в основном, «японцы». Тойота - по-прежнему символ живучести.

Toyota RAV4: моторы вечные (почти)

Практически все «Рафы» на нашем рынке оснащены бензиновыми моторами. Машины прошлого и даже третьего поколения массово отметку в 500 000 км пока не достигли. А вот «рафики» второй генерации (2000–2005 год) свои полмиллиона уже пробежали. По ним видно: и двухлитровые агрегаты серии 1AZ-FE, и двигатели 2AZ-FE объемом 2,4 л невероятно надежны.

Залог успеха

Частое обслуживание. Замена масла каждые 10 000 км, регулярная замена масла в АКП — каждые 30–40 тысяч км. В этом случае автомобиль спокойно преодолеет полмиллиона км без «капиталки».

Слабые места

Салон и кузов за полумиллионный пробег начисто теряют товарный вид.

— Пластик интерьера у машин на вторичке отполирован, затерт и местами покрыт трещинами.

— Обивка сидений не раз перешивалась или скрыта под чехлами.

— Тонкая краска кузова уже много лет как стала матовой.

Атмосферный двигатель 1AZ-FE не славится впечатляющей мощностью и экономией топлива, зато его здоровью стоит позавидовать. Интерьер прост не только на вид, но и на ощупь. Собран очень качественно, но материалы быстро теряют лоск. Это одна из немногих слабостей Тойоты.

Toyota Highlander: двигатель чувствителен к качеству масла

Полноразмерный кроссовер Highlander первого поколения (2000 — 2007 годы) может быть с 2,4-литровым мотором, аналогичным «Рафику». Но больше всего на рынке машин с трехлитровым V6 серии 1MZ-FE. При должном уходе трехлитровая бензиновая «шестерка» вполне способна преодолеть полмиллиона километров. Все основные агрегаты очень надежны.

Залог успеха

Двигатель очень чувствителен к качеству моторного масла и к его уровню — следить нужно внимательно.

Слабые места

— Быстрая потеря товарного вида внутри и снаружи (как и у RAV4).

— Чуть раньше может потребовать ремонта пятиступенчатый автомат U151. Но при отсутствии постоянных вылазок на бездорожье и своевременной замене масла эта коробка способна добраться до 500 тысяч км без полной переборки.

Трехлитровый V6 серии 1MZ-FE надежен. Разве что система VVT-i чувствительна как к качеству масла, так и к его уровню. Передняя панель с селектором на центральной консоли напоминает минивэн. На рынке много машин из США, где любят светлые интерьеры.

Lexus RX300: коробка-автомат медлительная, но живучая

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Lexus RX первого поколения — представитель премиальной «дочки» Тойоты. На нашем рынке немало машин из Северной Америки. Встречаются и праворульные близнецы — Toyota Harrier.

Практически все автомобили на российском рынке оснащены тем же трехлитровым мотором 1MZ-FE, что и Хайлендер. Только у Лексуса с ним трудится старый четырехдиапазонный автомат серии U140 — ресурс этой коробки выше, чем у ее пятиступенчатого аналога. Агрегат без проблем доживает до заветных 500 тысяч.

Еще один плюс: салон Лексуса отделан более дорогими материалами, чем у RAV4 и Хайлендера — потому и «держится» куда дольше.

Слабые места

— Коробка очень медлительна по сравнению со своим пятиступенчатым аналогом.

Залог успеха

Главное — следить за коробкой передач.

Lexus RX300 — один из первых премиальных кроссоверов. Интерьер за полмиллиона, конечно, истреплется. Но материалы выносливее, чем у обычной Тойоты.

Mitsubishi Outlander: нединамичный, но и неубиваемый

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Outlander первого поколения появился далекие двадцать лет назад, но эти кроссоверы до сих пор в большом количестве встречаются на дорогах.

Под капотом — классические бензиновые атмосферники: двухлитровые 4G63 или 2,4-литровые 4G69. Оба очень живучи и выносливы, хотя и не блещут динамикой.

Слабые места

— Подвеска требует вмешательства каждые 150 тысяч километров.

— Иногда приходится заниматься электроникой.

— Интерьер и краска быстро теряют лоск. (Это частое свойство машин из Японии.)

Атмосферные моторы Mitsubishi 4G63 и 4G69 (на фото) очень надежны при должном уходе и способны преодолеть полмиллиона километров. Салоны Mitsubishi начала 2000-х были лаконичны. А чем меньше деталей, тем меньше «сверчков» с годами.

BMW X3: самые надежные моторы ставили до 2005 года

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Большие пробеги могут покориться и BMW Х3 первого поколения. Хорошая надежность объясняется просто — в основе лежит одна из последних надежных BMW, а именно полноприводный универсал третьей серии Е46.

Только чтобы добраться до заветной отметки в полмиллиона, нужно выбирать машины с рядной «шестеркой» серии М54 (объемом 2,5 или три литра, это не столь принципиально). Такие двигатели ставили до 2005 года.

Слабые места

— После 2005 года под капотом Х3 прописались новые агрегаты N-серии, и о былой надежности пришлось забыть. Проблемы у этих двигателей начинались уже после 100 тысяч километров.

Залог успеха

Если найти машину со старым агрегатом, за которой действительно следили, то первый Х3 вполне может соперничать с «японцами» в надежности.

Салон первого Х3 кажется простым, в том числе и по материалам. Но стойкость к износу отменная. Рядные «шестерки» М-серии — из самых надежных не только у BMW, но и во всем автопроме. При нормальном обслуживании и щадящей эксплуатации (хотя эти моторы провоцируют нажать на газ) они спокойно выкатываются за 500 000 километров.

Надежных моделей все меньше

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Когда-то пробег 500 000 километров без капитального ремонта не считался подвигом. На такое были способны модели из Европы, Японии, США. Даже советские автомобили при должном уходе могли покорить эту отметку.

Сейчас даже пробег в 300 тысяч без «капиталки» кажется мечтой.

Хотя, вполне возможно, список долгожителей освежат популярные соременные модели — Hyundai Creta и Renault Duster. Теоретически им может покориться отметка в полмиллиона километров. Скоро узнаем — массово эти машины пока таких пробегов не набрали.

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Фото: фирмы-производители