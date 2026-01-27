Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году: подробности

Tenet представит в 2026 году новый кроссовер D-сегмента в России

Компания Tenet раскрыла планы на 2026 год, объявив о запуске нескольких новинок на российском рынке, сообщили представители компании на пресс-конференции бренда. Среди них обновленные версии моделей T4, T7 и T8.

В дополнение к этому, в следующем году на свет появится новый кроссовер из D-сегмента, а также флагманский внедорожник T9. Сборка последнего начнется уже в первой половине 2026 года, что говорит о серьезных амбициях Tenet на рынке.

Представители компании также отметили большой интерес к сегменту седанов, однако конкретных деталей выпуска пока не раскрыли, пообещав поделиться ими позже.

Стоит напомнить, что бренд Tenet вышел на российский рынок всего в феврале 2025 года. Его автомобилями стали кроссоверы, произведенные на прежнем заводе Volkswagen в Калужской области. На сегодня в модельной линейке присутствуют три автомобиля: T4 – это рестайлинговый Chery Tiggo 4 с новым шильдиком; T7, который является обновленным Chery Tiggo 7L; и T8 – Chery Tiggo 8 Plus, ранее официально не представлен на российском рынке под подобным именем.

