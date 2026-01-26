#
Интерьер Skoda Karoq
26 января
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Skoda: называем цены
Рост продаж авто
26 января
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
В России начали продавать новый дешевый кроссовер Skoda: называем цены

В нашем обзоре речь пойдёт о Skoda Karoq, который поставляется в Россию через параллельный импорт и стал одним из самых распространённых кроссоверов этой марки. Производство модели шло в Нижнем Новгороде с конца 2019-го по 2022 год. На одном из популярных классифайдов выставлено свыше сотни новых машин с ценами от 1,7 миллиона рублей.

Skoda Karoq
Самый доступный вариант нового Karoq можно взять под заказ. Владивостокская компания предлагает модель с комбинированной отделкой сидений – тканью и эко-кожей, мультифункциональным рулем, подогревом передних кресел и зеркал, множеством USB-портов для зарядки, бесключевым доступом с кнопкой запуска мотора, а также камерой заднего вида с круговым парктроником всего за 1 700 000 рублей.

Если хочется получить более «крутой» набор опций, например двухзонный климат-контроль, цифровую панель приборов, панорамную крышу и полностью отделанные эко-кожей сиденья, то в Благовещенске такую машину оценят в 1 981 000 рублей. В других крупных городах цена выше: во Владивостоке минимум 2 050 000 рублей, Красноярске – 2 070 000, Новосибирске – 2 150 000 рублей.

За 2,2 миллиона в том же Владивостоке можно рассчитывать на Karoq, дополненный электроприводом передних сидений, встроенной навигацией, системой кругового обзора и бесключевым доступом. При этом кроссовер сохранит панорамную крышу и двухзонный климат-контроль, а также целый ряд других функций.

Заказывать Skoda Karoq предлагают не только во Владивостоке и Благовещенске, но и множества других городах: Набережные Челны, Ижевск, Мурманск, Смоленск, Чебоксары, Киров, Пермь, Ростов-на-Дону и Москва.

Интерьер Skoda Karoq
Покупка же из наличия обойдётся значительно дороже. Так, в Белгороде цена на новый Karoq начинается от 2 800 000 рублей. В Чебоксарах и Набережных Челнах просят почти 3 миллиона – 2 950 000 рублей, в Казани – чуть больше – 2 999 000 рублей. В Самаре и Уфе стоимость достигает 3 000 000 и 3 050 000 рублей соответственно. Машины можно найти также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже и других крупных городах страны.

Что касается технической части, на китайском заводе Karoq делают с двумя вариантами турбированных моторов: 1,2-литровым силой 116 л. с. и 1,4-литровым, выдающим 150 лошадиных сил. Для экспорта в Россию выбирают только более мощный двигатель с отдачей 150 л. с., машина оснащается семиступенчатым роботом DSG и приводом исключительно на передние колёса.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 21
26.01.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+8