Добротный городской кроссовер Skoda снова можно купить в России по приятной цене
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который производился на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде с 2019 по 2022 год, теперь регулярно поступает в Россию из Китая. В данный момент в продаже имеется более 200 автомобилей, доступных как в наличии, так и под заказ, по цене от 1 700 000 рублей.
Стоит отметить, что официально продаваемые в России аналоги китайских марок стоят дороже. Например, самый экономичный кроссовер Chery – Tiggo 4 в базовой комплектации с вариатором можно приобрести за 2 099 000 рублей. Цена GAC GS3 начинается от 2 449 000 рублей, тогда как Geely Coolray обойдется не менее чем в 2 794 990 рублей.
Наиболее выгодные предложения по новому Skoda Karoq китайской сборки наблюдаются во Владивостоке. За 1 700 000 рублей здесь возможно под заказ получить кроссовер с комбинированной обивкой сидений (из ткани и эко-кожи), мультифункциональным рулем, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений и зеркал, несколькими USB-портами, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и камерой заднего вида с парктрониками.
Более оснащенная версия Karoq будет доступна в столице Приморья за минимум 1 947 000 рублей. В ней предусмотрены панорамная крыша, кожаный обод руля и цифровая приборная панель. Также обновлен блок климат-контроля с сенсорными кнопками и электронный стояночный тормоз.
Кроссоверы могут быть привезены под заказ, но уже по более высокой цене в такие города, как Симферополь, Севастополь, Москва, Новосибирск, Самара, Киров и многие другие регионы России.
Цены на автомобили из наличия традиционно выше; за новый Skoda Karoq можно отдать от 2 790 000 до 2 850 000 рублей в таких городах, как Краснодар, Казань, Пермь и Чебоксары. В Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге и других городах цены будут ещё выше.
Все Skoda Karoq китайского производства оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Привод у всех моделей только передний.
