Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
Добротный городской кроссовер Skoda снова можно купить в России по приятной цене

Новые Skoda Karoq предлагаются на российском рынке с ценами от 1,7 млн рублей

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который производился на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде с 2019 по 2022 год, теперь регулярно поступает в Россию из Китая. В данный момент в продаже имеется более 200 автомобилей, доступных как в наличии, так и под заказ, по цене от 1 700 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Стоит отметить, что официально продаваемые в России аналоги китайских марок стоят дороже. Например, самый экономичный кроссовер Chery – Tiggo 4 в базовой комплектации с вариатором можно приобрести за 2 099 000 рублей. Цена GAC GS3 начинается от 2 449 000 рублей, тогда как Geely Coolray обойдется не менее чем в 2 794 990 рублей.

Наиболее выгодные предложения по новому Skoda Karoq китайской сборки наблюдаются во Владивостоке. За 1 700 000 рублей здесь возможно под заказ получить кроссовер с комбинированной обивкой сидений (из ткани и эко-кожи), мультифункциональным рулем, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений и зеркал, несколькими USB-портами, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и камерой заднего вида с парктрониками.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq
Более оснащенная версия Karoq будет доступна в столице Приморья за минимум 1 947 000 рублей. В ней предусмотрены панорамная крыша, кожаный обод руля и цифровая приборная панель. Также обновлен блок климат-контроля с сенсорными кнопками и электронный стояночный тормоз.

Кроссоверы могут быть привезены под заказ, но уже по более высокой цене в такие города, как Симферополь, Севастополь, Москва, Новосибирск, Самара, Киров и многие другие регионы России.

Цены на автомобили из наличия традиционно выше; за новый Skoda Karoq можно отдать от 2 790 000 до 2 850 000 рублей в таких городах, как Краснодар, Казань, Пермь и Чебоксары. В Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге и других городах цены будут ещё выше.

Все Skoda Karoq китайского производства оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Привод у всех моделей только передний.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Лежнин Роман
Фото:Skoda
22.11.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+8