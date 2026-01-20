Этот кроссовер впервые стал самым востребованным SUV в России

«Автостат»: российский Tenet T4 впервые стал самым продаваемым кроссовером в РФ

По данным агентства «Автостат», по итогам 3-й недели 2026 года в России было продано 1342 кроссовера Tenet T4. Благодаря этому показателю модель впервые заняла первое место в сегменте SUV.

Другой кроссовер Tenet – T7 – оказался на втором месте с результатом 1115 проданных машин, а прежний лидер рынка, Haval Jolion, опустился на третью позицию с 1 089 экземплярами.

Продажи остальных SUV в этот период не превысили 800 машин. В топ-10 также вошли внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, кроссоверы Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1.

АО «ППК» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат», предоставило данные для анализа.

Tenet T4

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.