Сколько будет стоить исправление «колхозного» ксенона: ответ эксперта
20 января
Автоэксперт Баканов выступил за уменьшение...
В России резко подорожал ремонт машин
20 января
Fit Service: средний чек на ремонт автомобилей...
iCaur V27
20 января
Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок
Первые гибридные внедорожники iCaur V27...

Этот кроссовер впервые стал самым востребованным SUV в России

«Автостат»: российский Tenet T4 впервые стал самым продаваемым кроссовером в РФ

По данным агентства «Автостат», по итогам 3-й недели 2026 года в России было продано 1342 кроссовера Tenet T4. Благодаря этому показателю модель впервые заняла первое место в сегменте SUV.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Другой кроссовер Tenet – T7 – оказался на втором месте с результатом 1115 проданных машин, а прежний лидер рынка, Haval Jolion, опустился на третью позицию с 1 089 экземплярами.

Продажи остальных SUV в этот период не превысили 800 машин. В топ-10 также вошли внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, кроссоверы Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1.

АО «ППК» – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат», предоставило данные для анализа.

Tenet T4
Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 14
20.01.2026 
