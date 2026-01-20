#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад
20 января
Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад
Автоэксперт Целиков рассказал, каким был...
Куда попадает ваша жалоба после того, как вы направили ее через ГАИ
20 января
Куда попадает ваша жалоба после того, как вы направили ее через ГАИ
«За рулем» объяснил, как обрабатываются жалобы...
Ford Grand C-Max
20 января
7-местный минивэн с фокусовскими генами, стойкостью к ржавчине и ценником до 1,5 млн
Эксперт Сергей Зиновьев объяснил, чем хорош...

Мастика, шумка, антикор: проверяем «голый» кузов с российского завода!

«За рулем» показал уровень защиты от коррозии у автомобилей марки Tenet

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на заводе «АГР Калуга», где на бывших мощностях Volkswagen сейчас делают автомобили марки Tenet.

Рекомендуем
Новые «китайцы» – будут гнить как старые? Проверили на заводе!

Кроссоверы Tenet (бывшие Chery) тут производят со сваркой и окраской кузовов, и результат этого процесса эксперт показал в коротком видеоролике. На поверку, идущий по конвейеру кузов кроссовера Tenet T7 оказался сварен и окрашен на вполне высоком уровне. Мастика на внутренние швы наносится вручную, а на полу кузова имеются вибро- и шумоизолирующие маты.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Колесные арки имеют защитный слой 0,6-0,8 мм, а подкапотное пространство полностью окрашено базовой краской, отметил Кадаков.

А нужен ли такому кузову дополнительный антикор? Ответ – в клипе от «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 23
20.01.2026 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tenet T7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв