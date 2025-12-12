#
Новые «китайцы» – будут гнить как старые? Проверили на заводе!

«За рулем» рассказал, как создаются кузова автомобилей марки Tenet

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил завод «АГР Калуга», где на бывших мощностях Фольксвагена выпускают автомобили марки Tenet.

Как известно, Tenet – это бывшие модели Chery. Нынешний цикл производства уже включает сварку и окраску кузовов, как на этом заводе и было в прежние времена. Максим Кадаков рассказал, как на прошедшие катафорез кузова наносится герметик. Внутренние швы герметизируются вручную и с помощью специальных пистолетов, а швы на днище – обрабатываются в автоматическом режиме.

Потом такой кузов поступит на линию грунтования и далее – в специальную печь, где происходит сушка. Затем – финальная фаза создания кузова, окраска и нанесение лака. Будет ли на выходе качественный кузов с хорошей коррозионной стойкостью? Мнение главного редактора «За рулем» – смотрим в клипе!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
