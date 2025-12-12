Новые «китайцы» – будут гнить как старые? Проверили на заводе!
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил завод «АГР Калуга», где на бывших мощностях Фольксвагена выпускают автомобили марки Tenet.
Как известно, Tenet – это бывшие модели Chery. Нынешний цикл производства уже включает сварку и окраску кузовов, как на этом заводе и было в прежние времена. Максим Кадаков рассказал, как на прошедшие катафорез кузова наносится герметик. Внутренние швы герметизируются вручную и с помощью специальных пистолетов, а швы на днище – обрабатываются в автоматическом режиме.
Потом такой кузов поступит на линию грунтования и далее – в специальную печь, где происходит сушка. Затем – финальная фаза создания кузова, окраска и нанесение лака. Будет ли на выходе качественный кузов с хорошей коррозионной стойкостью? Мнение главного редактора «За рулем» – смотрим в клипе!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!