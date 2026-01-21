#
Сможет ли Tenet потеснить Haval Jolion: ответ экспертов

«КА»: кто из конкурентов сможет догнать Haval Jolion

Аналитики из агентства «Автостат» отметили, что ключевым преимуществом Haval Jolion является большой процент полноприводных версий в продажах. Выход на рынок модификации Tenet T4 с полным приводом и ценой от 2,44 млн рублей может усилить конкуренцию, но не изменит расклад сил в сегменте.

Многие дилеры подчеркивают, что покупатели массового сегмента главным образом смотрят на конечную цену и условия покупки. Небольшие различия в стоимости могут повлиять на выбор, однако большая часть клиентов все еще выбирает моноприводные версии. Поэтому расширение линейки полноприводных моделей у конкурентов не сильно скажется на спросе.

Потенциал роста продаж у моделей Tenet T4 и T7 есть за счет корпоративных клиентов. Но в частном секторе Jolion по-прежнему занимает более прочные позиции благодаря известности бренда, хорошей ликвидности на вторичном рынке и длительному присутствию на российском рынке. Локальная сборка автомобиля помогает сохранять конкурентоспособные цены.

Конкуренты Tenet тоже выпускаются в России – например, на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Среди моделей, которые могут усилить борьбу в SUV-сегменте, называются Belgee X50, Geely Monjaro, Changan Uni-S и Haval M6. Но большинство участников рынка считают, что в ближайший год эти модели не смогут систематически обогнать Haval Jolion по продажам.

Тем не менее, новые данные продаж могут заставить Haval Jolion задуматься. В конце 2025 года Tenet T4 и Tenet T7 заняли первое и второе места по количеству проданных автомобилей, оставив Jolion на третьем месте в рейтинге. Это краткосрочный успех может стать закономерностью.

Tenet T4
Tenet T7
Haval Jolion

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  «Китайские автомобили»
Ушакова Ирина
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
21.01.2026 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
