Перспективы продаж машин в мае: ждать ли скидок и выгодных предложений?

Дилеры спрогнозировали снижение российских продаж новых авто до 10% в мае 2026

Май, по традиции, не бьёт рекорды по продажам – слишком много выходных и отпусков, из-за чего часть покупателей просто уезжает из городов. Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей холдинга «Рольф», подтвердил эту тенденцию, отметив снижение деловой активности.

Эксперт не ждёт, что май обгонит апрель. По его прикидкам, реализация новых легковушек остановится на отметке 105-110 тысяч единиц. Проще говоря, будет небольшое, но ощутимое падение.

С ним солидарен и Александр Шапринский, коммерческий директор сети «Прагматика». Он прогнозирует снижение в районе 5%. Правда, в этом году государственные праздники выпали короче, чем в прошлом, но многие россияне умудрились объединить их с отпусками, что тоже повлияло на спрос.

Андрей Ольховский, глава группы компаний «Автодом», поделился своим видением по поводу стоимости машин. По его словам, главные триггеры – это колебания курса валют и возможное удорожание логистики. Особенно если часть авто везли в страну по морю.

Для контекста: в апреле 2026 года китайские бренды заметно сдали позиции. Продажи их легковых машин рухнули на 14% в годовом исчислении – до 47,7 тысячи штук. А доля на рынке и вовсе просела с 55% до 41%.

Источник:  Автостат
Лежнин Роман
15.05.2026 
