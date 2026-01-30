#
Новый кластер автокомпонентов в Калининграде — подробности

«Автотор» запустил в Калининграде кластер по производству автокомпонентов

Компания «Автотор» дала в Калининграде старт работе кластера по выпуску автокомпонентов.

Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, помимо прочих компонентов, предприятие будет заниматься выпуском электронных блоков управления ДВС. А в целом 30 января одновременно начали работу следующие подразделения:

  • завод оборудования и оснастки;
  • завод автомобильных сидений;
  • завод выхлопных систем;
  • завод компактных электромобилей (Амберавто, Eonyx);
  • завод электронных систем управления;
  • завод тяговых электродвигателей (7,5 кВт – 140 кВт, до 60 тысяч единиц в год);
  • завод пластиковых деталей (бамперы, спойлеры, молдинги и др.).
Алиханов отметил также, что в создание первой очереди кластера «Автотор» вложил 28,5 млрд рублей, из которых около 13 млрд – льготные займы от Фонда развития промышленности, контролируемого Минпромторгом.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
30.01.2026 
