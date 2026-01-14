«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
Предприятие «Автотор» заявило, что может оформлять ОТТС на автомобили как из текущего модельного ряда, так и на ранее выпускавшиеся машины, срок действия сертификатов которых закончился.
Таким образом, в компании подтвердили, что продлили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили BMW. Представители завода подчеркнули, что продление относится как к ныне выпускаемым автомобилям, так и к тем, которые производились ранее.
В российском представительстве BMW отказались давать комментарии по этому вопросу. В конце 2025 года телеграм-канал «Автопоток» сообщил, что «Автотор» получил новое ОТТС на дорестайлинговую версию кроссовера BMW X5 поколения G05.
Источник предположил, что сборка этих машин будет вестись из запасов комплектующих, накопленных на складах предприятия с 2022 года.
Информация о том, что «Автотор» продолжил выпускать BMW моделей X5 и X6 после 2022 года, уже появлялась весной 2025 года. Эксперт по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов делился такими сведениями.
Сам «Автотор» тогда не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, объяснив это возможными рисками неправильного толкования в условиях санкционного давления.
Компания BMW исключила свою причастность к этим автомобилям и предупредила, что эксплуатация таких машин может представлять угрозу для жизни и здоровья водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
