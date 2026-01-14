«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ

«Автотор» прокомментировал получение ОТТС машинами BMW в России

Предприятие «Автотор» заявило, что может оформлять ОТТС на автомобили как из текущего модельного ряда, так и на ранее выпускавшиеся машины, срок действия сертификатов которых закончился.

Таким образом, в компании подтвердили, что продлили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили BMW. Представители завода подчеркнули, что продление относится как к ныне выпускаемым автомобилям, так и к тем, которые производились ранее.

В российском представительстве BMW отказались давать комментарии по этому вопросу. В конце 2025 года телеграм-канал «Автопоток» сообщил, что «Автотор» получил новое ОТТС на дорестайлинговую версию кроссовера BMW X5 поколения G05.

Рекомендуем Эти премиальные иномарки россияне чаще всего готовы взять в кредит

Источник предположил, что сборка этих машин будет вестись из запасов комплектующих, накопленных на складах предприятия с 2022 года.

Информация о том, что «Автотор» продолжил выпускать BMW моделей X5 и X6 после 2022 года, уже появлялась весной 2025 года. Эксперт по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов делился такими сведениями.

Сам «Автотор» тогда не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, объяснив это возможными рисками неправильного толкования в условиях санкционного давления.

Компания BMW исключила свою причастность к этим автомобилям и предупредила, что эксплуатация таких машин может представлять угрозу для жизни и здоровья водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.