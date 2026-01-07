Названы самые надежные модели BMW

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей BMW

BMW известны своей производительностью и динамикой, но это не значит, что они ненадежны.

Портал TopSpeed составил список наиболее надежных моделей баварского автогиганта, которые могут проехать сотни тысяч километров.

Возглавляет рейтинг BMW 5-Series в кузове E12, производившаяся с 1973 по 1981 год. Второе место занимает BMW 5-Series в кузове E28 (1982-1985 годы). Тройку лидеров завершает BMW 3-Series в кузове E30, выпускавшийся с 1988 по 1991 год.

В семерку самых надежных моделей также вошли BMW 3-Series 1994 года, BMW 3-Series (E46) 1999 года, BMW Z4 (E85) 2003 года, BMW 1 Series (128i) 2008 года, BMW 3 Series (F30) 2016 года, BMW X5 (F15) 2016 года и BMW 3 Series (G20) 2020 года.

