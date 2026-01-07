#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Названы самые надежные модели BMW

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей BMW

BMW известны своей производительностью и динамикой, но это не значит, что они ненадежны.

Рекомендуем
Рейтинг универсалов за полтора миллиона — три отличных варианта

Портал TopSpeed составил список наиболее надежных моделей баварского автогиганта, которые могут проехать сотни тысяч километров.

Возглавляет рейтинг BMW 5-Series в кузове E12, производившаяся с 1973 по 1981 год. Второе место занимает BMW 5-Series в кузове E28 (1982-1985 годы). Тройку лидеров завершает BMW 3-Series в кузове E30, выпускавшийся с 1988 по 1991 год.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В семерку самых надежных моделей также вошли BMW 3-Series 1994 года, BMW 3-Series (E46) 1999 года, BMW Z4 (E85) 2003 года, BMW 1 Series (128i) 2008 года, BMW 3 Series (F30) 2016 года, BMW X5 (F15) 2016 года и BMW 3 Series (G20) 2020 года.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  TopSpeed
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
Количество просмотров 72
07.01.2026 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0