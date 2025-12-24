Защита от «дураков»: BMW патентует фирменные винты
Компания BMW подала в патентное бюро заявку на регистрацию новых винтов, головка которых выполнена в стиле логотипа.
Согласно документам из базы WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности), эти винты будут использоваться для крепления конструктивных элементов, таких как сиденья и иные соединения интерьера с кузовом. Такие нововведения могут существенно усложнить ремонт автомобилей без специального оборудования, имеющегося в распоряжении только у фирменных дилеров, замечает Autoblog.
Издание считает, что хотя патент и подается под предлогом единообразия дизайна, на самом деле его цель – ограничить доступ к затягиванию или ослаблению винтов неуполномоченными лицами... Ждем «ответки» от Mercedes?
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!