Защита от «дураков»: BMW патентует фирменные винты

Патентные новшества BMW: винты, которые могут усложнить ремонт

Компания BMW подала в патентное бюро заявку на регистрацию новых винтов, головка которых выполнена в стиле логотипа.

Согласно документам из базы WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности), эти винты будут использоваться для крепления конструктивных элементов, таких как сиденья и иные соединения интерьера с кузовом. Такие нововведения могут существенно усложнить ремонт автомобилей без специального оборудования, имеющегося в распоряжении только у фирменных дилеров, замечает Autoblog.

Издание считает, что хотя патент и подается под предлогом единообразия дизайна, на самом деле его цель – ограничить доступ к затягиванию или ослаблению винтов неуполномоченными лицами... Ждем «ответки» от Mercedes?

Источник:  Autoblog
Иннокентий Кишкурно
24.12.2025 
