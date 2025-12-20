Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse

Электрический компактный кроссовер BMW iX3 выйдет в 2027 году

Новый электрический компактный кроссовер BMW, который, как ожидается, выйдет в 2027 году, был подловлен фотографами-шпионами во время подзарядки.

Модель станет полноценным преемником нынешнего iX1 и построена на новейшей платформе Neue Klasse. Эта платформа объединит его с технологиями нового iX3, включая 800-вольтовую архитектуру, цилиндрические аккумуляторные блоки и высокоэффективные электродвигатели.

Под камуфляжем угадывается обновленный дизайн. Спереди выделяются тонкая двойная решетка радиатора и узкие световые приборы, напоминающие решения iX3, а изогнутый бампер с широким воздухозаборником улучшает аэродинамику.

BMW iX3

У автомобиля выраженные колесные арки, утопленные дверные ручки и обтекаемый кузов. Сзади, несмотря на маскировку, угадывается новая дверь с перенесенной вниз нишей для номерного знака и более плоский спойлер.

В салоне главным новшеством стала панорамная система iDrive с широким дисплеем у основания лобового стекла и отдельно стоящим сенсорным экраном на 17,9 дюйма.

Центральная консоль с селектором передач, судя по всему, заимствована у iX3, а на зеркале заднего вида установлена камера. Более детальное представление о технических характеристиках будущего новинки мы получим после официальной презентации iX3, которая уже анонсирован в мощной версии 50 xDrive с запасом хода до 805 км.

BMW iX3

