Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Новый электрический компактный кроссовер BMW, который, как ожидается, выйдет в 2027 году, был подловлен фотографами-шпионами во время подзарядки.
Модель станет полноценным преемником нынешнего iX1 и построена на новейшей платформе Neue Klasse. Эта платформа объединит его с технологиями нового iX3, включая 800-вольтовую архитектуру, цилиндрические аккумуляторные блоки и высокоэффективные электродвигатели.
Под камуфляжем угадывается обновленный дизайн. Спереди выделяются тонкая двойная решетка радиатора и узкие световые приборы, напоминающие решения iX3, а изогнутый бампер с широким воздухозаборником улучшает аэродинамику.
У автомобиля выраженные колесные арки, утопленные дверные ручки и обтекаемый кузов. Сзади, несмотря на маскировку, угадывается новая дверь с перенесенной вниз нишей для номерного знака и более плоский спойлер.
В салоне главным новшеством стала панорамная система iDrive с широким дисплеем у основания лобового стекла и отдельно стоящим сенсорным экраном на 17,9 дюйма.
Центральная консоль с селектором передач, судя по всему, заимствована у iX3, а на зеркале заднего вида установлена камера. Более детальное представление о технических характеристиках будущего новинки мы получим после официальной презентации iX3, которая уже анонсирован в мощной версии 50 xDrive с запасом хода до 805 км.
