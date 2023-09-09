BMW представила свой самый доступный электрокроссовер

BMW iX1 eDrive20 оценили в 47 900 евро

Новый BMW iX1 eDrive20 оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с., максимальная скорость составляет 170 км/ч. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды.

BMW iX1 eDrive20

Аккумуляторная батарея емкостью 64,7 кВт∙ч поддерживает зарядку мощностью до 11 кВт. Пополнение батареи занимает около 6,5 часов, но может быть сокращено до 4 часов с использованием 22-киловаттной зарядки. Кроме того, BMW iX1 eDrive20 поддерживает зарядку при мощности 130 кВт.

Салон BMW iX1 eDrive20 оснащен климат-контролем, камерой заднего вида и парковочным ассистентом. Внутри находятся два экрана диагональю 10,25 и 10,7 дюймов.

Производство BMW iX1 eDrive20 начнется в ближайшее время, а продажи стартуют в ноябре по цене от 47 900 евро, что делает автомобиль самым доступным электрическим кроссовером марки.

Источник: Автоновости дня

Фото: BMW