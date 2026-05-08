Почему не все автобренды идут на локализацию производства в России

Глава РОАД: почему не все марки пока готовы открывать производство машин в РФ

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, почему не все марки пока готовы открывать производство машин в РФ. После повышения утильсбора ряд зарубежных автокомпаний, поставляющих машины в Россию, всерьёз взялись за локализацию.

Однако KGM – корейский бренд, собиравшийся запустить выпуск в Калининграде на мощностях «Автотора», – к делу так и не приступил. Аналогичная ситуация сложилась с Bestune (дочка FAW) и GAC. В чём же причина? И у кого из них вообще есть реальный шанс наладить сборку на российской земле?

По словам Алексея Подщеколдина, локализация – это логичное продолжение лишь при одном условии: когда продажи готовых машин уже идут неплохо. Он приводит в пример Exeed – этот бренд реализовал у нас почти 4 тысячи автомобилей всего за три месяца. Если экстраполировать, выходит около 15 тысяч за год. Но для рентабельной сборки нужно как минимум 50 тысяч, а лучше под сотню.

Впрочем, у Exeed шансы всё же повыше, считает эксперт. Теоретически они могут договориться с AGR – там уже выпускают модели Tenet. А платформа Exeed, двигатели и множество компонентов у них общие с Chery. Поэтому наладить производство на уже готовых мощностях было бы логично.

Совсем другая картина у KGM. Хотя сам по себе бренд неплохой, продажи за три месяца составили всего 633 машины.

GAC продал чуть больше – около 3142 автомобилей, но всё равно это меньше, чем у Exeed. Тысяча машин в месяц – слишком скромно для конвейера. Похоже, бренд сейчас на распутье: либо всё же идти в локализацию, либо остаться в премиум-сегменте. Машины у них качественные – кстати, на своих заводах GAC выпускает Toyota и Honda, так что технологии у них серьёзные.