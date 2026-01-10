«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW
Компания BMW запатентовала механическую трансмиссию, которая предотвращает повреждение двигателя при неправильном выборе передачи.
В коробке передач установлен блокировочный механизм, охватывающий все передачи.
Трансмиссия оснащена датчиками, которые определяют текущую передачу и частоту оборотов коленчатого вала, а также скорость автомобиля.
На основе этих данных система оценивает, безопасно ли переключение на пониженную передачу. Если переключение может навредить трансмиссии, система блокирует завершение операции.
Таким образом, механизм в режиме реального времени отслеживает обороты двигателя и положение рычага переключения, физически не позволяя переключить передачу в неподходящий режим.
Новая технология BMW – это расширение традиционной защиты от случайного включения задней передачи, но теперь блокировка действует на все передачи и подстраивается под условия работы автомобиля.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!