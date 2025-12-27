#
27 декабря
27 декабря
27 декабря
Эти премиальные иномарки россияне чаще всего готовы взять в кредит

«Авито Авто»: в премиум-сегменте россияне чаще всего берут в кредит BMW X5

На вторичном рынке России в ценовом сегменте от 5 до 8 млн рублей покупатели чаще всего оформляли кредит на BMW X5, Toyota Land Cruiser, BMW 5 серии, Lexus LX и BMW X6.

Об этом 23 декабря сообщили эксперты «Авито Авто» по итогам анализа заявок на кредит для покупки подержанных автомобилей у частников в 2025 году.

В десятку самых популярных моделей также вошли Toyota Land Cruiser Prado, Li Auto L7 и L9, Mercedes-Benz GLE и BMW X7. На эти модели пришлось 46,3% заявок. В данном ценовом диапазоне кредиты подавали в 11,6% объявлений. В среднем сумма кредита составляла 4,46 млн рублей, а срок – 7 лет.

BMW X5
Toyota Land Cruiser 300
BMW 5 серии
Lexus LX
BMW X6
В сегменте более 8 млн рублей в топ-10 моделей, которые россияне чаще всего выбирали для покупки в кредит, вошли BMW M5, Mercedes-Benz G-Класса AMG, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, BMW X7, Mercedes-Benz S-Класса, BMW X6, Mercedes-Benz GLS и Mercedes-Benz G-Класса. На эти автомобили пришлось 68,7% кредитных заявок. Средний период кредитования в этом ценовом сегменте составил 7,2 года, а средняя сумма – 5,4 млн рублей.

27.12.2025 
